2018-11-05T08:28:10+03:00
Общество

В центре Хабаровска полицейские застрелили опасного кабана

Животное вело себя агрессивно и бросалось на людей, поэтому оперативники приняли решение обезвредить парнокопытное
Элина ОГАНЕСЯН
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В центре Хабаровска полицейские застрелили опасного кабанаВ центре Хабаровска полицейские застрелили опасного кабанаФото: Социальные сети
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По центру Хабаровска на минувших выходных, словно турист, разгуливал дикий кабан. Люди, увидевшие животное на улицах города, снимали его на камеру мобильного телефона и выкладывали видео в интернет. Однако, если в первый день парнокопытное не представляло угрозы для жизней местных жителей, то на следующий день ситуация в корне изменилась: хабаровчане были вынуждены обратиться к полицейским.

В ночь на четвертое ноября жители дома на Ленинградской, 25 А позвонили в местное отделение полиции и сообщили о том, что рядом с жилмассивом гуляет опасная свинья, которая ведет себя крайне агрессивно. Незваным гостем заинтересовались оперативники.

- Туда немедленно направился наряд полиции. Наши сотрудники провели осмотр территории и обнаружили кабана, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Ирина Щеголева, руководитель пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю. - Он вел себя агрессивно, нападал на людей. В итоге сотрудники полиции применили табельное оружие и обезвредили опасное животное.

Застреленного кабана следователи передали охотоведами из краевого министерства природных ресурсов. Теперь они будут решать, куда направить труп парнокопытного. Специалисты выяснят, было ли животное заражено бешенством или другими заболеваниями.

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