Дольщикам экс-Дальспецстроя в Хабаровске озвучили новые сроки сдачи домов

5 Нояб. 12:24 2018-11-06T09:05:54+03:00

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Не впервой дольщикам бывшего Дальспецстроя (ныне ГВСУ-6) слышать о переносах сроков сдачи домов. Люди надеются, что даты отодвинуты в последний раз - впереди финишная прямая. В наследство предприятию от упраздненного Дальспецстроя досталось восемь недостроенных домов с дольщиками. Три объекта находятся в высокой степени готовности и вот-вот распахнут свои двери для законных владельцев квартир. Дольщики дома №35 по улице Павла Морозова первого октября были готовы въехать в свои квартиры. За ними, первого января, новоселья ждали обладатели квартир в многоэтажках №26 по Выставочной и №29 по Павла Морозова. Но сроки вновь сдвинули.

- Что касается дома №35, то сроки изменились не по вине застройщика, - говорит генерал-лейтенант юстиции Евгений Иванов, заместитель главного военного прокурора. - Объект готов, но существует процедура сдачи: приходят контролирующие органы, которые смотрят, делают замечания и оформляют все необходимые документы. Эта работа занимает какой-то период времени, а бюрократические проволочки были, есть и будут.

Новые сроки сдачи домов теперь выглядят следующим образом: 35 дом сдадут к 15 ноября, 26 к десятому декабря, а 29 - 31 марта 2019 года. Как выразились дольщики, такая задержка не критична, главное, чтобы застройщик не обозначил новые даты ввода домов. Иначе люди вновь начнут принимать активные действия.

- Мы рады тому, что происходит: идет постоянный контроль из генеральной и военной прокуратур, внешняя администрация с нами на постоянном контакте, - делится Сергей Плохотнюк, дольщик ГВСУ-6. - Пока у нас критичных замечаний нет, все взялись за одну проблему, и она сдвинулась с мертвой точки.

Что до остальных объектов с дольщиками, то их будущее туманно. Пока есть хлипкое решение внешней администрации о сдаче двух многоквартирных домов и подземной стоянки на улице Льва Толстого в конце 2019 года.

- Дома на Льва Толстого мы планируем завершить собственными силами. К сожалению, мы привязаны к внешней администрации, собранию кредиторов, арбитражному суду, поэтому пока срок сдачи объекта - конец 2019 года. Дальше, какое решение примет внешнее управление, мы прогнозировать не можем, - отмечает Григорий Удельнов, внешний управляющий ГВСУ-6. - В жилом комплексе 36 дольщиков, они вложили 220 миллионов рублей, а стоимость объекта - один миллиард.

Кстати, процедура внешнего управления (это когда при банкротстве предприятием управляет кто-то извне - прим. ред.) в ГВСУ-6 введена до августа 2019 года.