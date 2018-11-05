2018-11-06T09:05:54+03:00
Общество

Дольщикам экс-Дальспецстроя в Хабаровске озвучили новые сроки сдачи домов

Столь долгожданный переезд в собственные квартиры отодвинулся из-за мелких замечаний на финальной стадии получения необходимых документов
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Дольщикам экс-Дальспецстроя в Хабаровске озвучили новые сроки сдачи домовДольщикам экс-Дальспецстроя в Хабаровске озвучили новые сроки сдачи домовФото: Александра ШОПЕНКО
Изменить размер текста:

Не впервой дольщикам бывшего Дальспецстроя (ныне ГВСУ-6) слышать о переносах сроков сдачи домов. Люди надеются, что даты отодвинуты в последний раз - впереди финишная прямая. В наследство предприятию от упраздненного Дальспецстроя досталось восемь недостроенных домов с дольщиками. Три объекта находятся в высокой степени готовности и вот-вот распахнут свои двери для законных владельцев квартир. Дольщики дома №35 по улице Павла Морозова первого октября были готовы въехать в свои квартиры. За ними, первого января, новоселья ждали обладатели квартир в многоэтажках №26 по Выставочной и №29 по Павла Морозова. Но сроки вновь сдвинули.

- Что касается дома №35, то сроки изменились не по вине застройщика, - говорит генерал-лейтенант юстиции Евгений Иванов, заместитель главного военного прокурора. - Объект готов, но существует процедура сдачи: приходят контролирующие органы, которые смотрят, делают замечания и оформляют все необходимые документы. Эта работа занимает какой-то период времени, а бюрократические проволочки были, есть и будут.

Новые сроки сдачи домов теперь выглядят следующим образом: 35 дом сдадут к 15 ноября, 26 к десятому декабря, а 29 - 31 марта 2019 года. Как выразились дольщики, такая задержка не критична, главное, чтобы застройщик не обозначил новые даты ввода домов. Иначе люди вновь начнут принимать активные действия.

- Мы рады тому, что происходит: идет постоянный контроль из генеральной и военной прокуратур, внешняя администрация с нами на постоянном контакте, - делится Сергей Плохотнюк, дольщик ГВСУ-6. - Пока у нас критичных замечаний нет, все взялись за одну проблему, и она сдвинулась с мертвой точки.

Что до остальных объектов с дольщиками, то их будущее туманно. Пока есть хлипкое решение внешней администрации о сдаче двух многоквартирных домов и подземной стоянки на улице Льва Толстого в конце 2019 года.

- Дома на Льва Толстого мы планируем завершить собственными силами. К сожалению, мы привязаны к внешней администрации, собранию кредиторов, арбитражному суду, поэтому пока срок сдачи объекта - конец 2019 года. Дальше, какое решение примет внешнее управление, мы прогнозировать не можем, - отмечает Григорий Удельнов, внешний управляющий ГВСУ-6. - В жилом комплексе 36 дольщиков, они вложили 220 миллионов рублей, а стоимость объекта - один миллиард.

Кстати, процедура внешнего управления (это когда при банкротстве предприятием управляет кто-то извне - прим. ред.) в ГВСУ-6 введена до августа 2019 года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Детям запретят гулять допоздна в Хабаровском крае
Вход на матч «СКА-Хабаровск» - «Тюмень» будет бесплатным
В Хабаровском районе до сих пор ищут пропавшего рыбака
Раздельный сбор мусора пользуется спросом в Хабаровском крае
Николаевск-на-Амуре загрязняют бесхозным мусором
Пострадавшие от взрыва в поселке ЕАО получат до 60 тысяч рублей
На след тигрицы вышли в Хабаровском районе
У хабаровчанина не получилось откупиться от автоинспектора
Рыбаки в Хабаровском крае захватили лес
У сахалинского кванториума появится еще два отделения
«Управляйки» в Хабаровском крае наказали за выброшенные лампочки
Природный газ дошел до села Воронежское-3 в Хабаровском крае
В огороде хабаровчанки нашли коноплю, выращенную ее сыном
Пьяный хозяин квартиры в Хабаровском крае накинулся на гостей
Хабаровчане сыграют в «Риск»
В хабаровской гостинице обнаружили папку, набитую долларами
Владельцев «дальневосточных гектаров» ждут проверки
Новый автобусный маршрут запустят в Комсомольске-на-Амуре
Студента из Комсомольска-на-Амуре будут судить за смерть школьника
Хабаровские автобусы переходят на зимнее время
Скончался почетный гражданин Хабаровска Василий Жаров
Погода в Хабаровске на 7 ноября 2018 года: днем до +3 градусов, без осадков
Хабаровчане могут пройти отбор на конкурс «Лидеры России» дистанционно
Комсомольские авиастроители стали призерами WorldSkills Hi-Tech 2018
Вулканы станут изюминкой нового парка на Камчатке
Движение автомобилей в Хабаровске приостановят 7 ноября
Комсомольские пайщики невольно спонсировали мошенника