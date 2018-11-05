2018-11-06T09:05:54+03:00
Происшествия

На Камчатке медведь задрал 15-летнего подростка

Мальчик с приятелем возвращался домой, когда ни них напал лесной хищник
Борис КОКУРИН
Поделиться:
Комментарии: comments33
На камчатке медведь задрал 15-летнего подросткаНа камчатке медведь задрал 15-летнего подросткаФото: Алексей СТЕФАНОВ
Изменить размер текста:

ЧП произошло в Мильковском районе Камчатского края, примерно в шести километрах от села Лазо. Двоюродные братья — тринадцати и пятнадцати лет, шли домой, возвращаясь с водозабора, когда увидели медведя.

Хищник, не долго думая, атаковал ближайшего к нему школьника — младшего из компании, но его старший брат сумел отвлечь внимание медведя на себя. 13-летний парень успел убежать.

- Он добежал до ближайшего жилья и стал звать на помощь, - сообщили в правительстве Камчатского края. - К сожалению, второй мальчик погиб.

На место трагедии прибыли двое охотников, которые застрелили зверя, напавшего на человека. Подросток получил травмы несовместимые с жизнью - хищник содрал кожу с головы мальчика, проломил череп, полностью оторвал ноги и частично руки.

- Жителям края нужно соблюдать правила безопасного нахождения в лесу. Медведи еще не легли в спячку, и сейчас могут проявлять агрессию по отношению к людям. Свидетельством тому стало это чудовищное происшествие,- отметил Сергей Хабаров, министр специальных программ по делам казачества правительства Камчатского края. - Не каждый взрослый человек готов к встрече с диким зверем, не говоря уже о том, какую опасность животное может представлять для детей. Поэтому я призываю камчатцев быть максимально осторожными.

Сейчас на полуострове обитает более двадцати тысяч медведей — это одна из крупнейших популяций бурых хищников в стране, только в этом году егерям пришлось пристрелить 60 зверей представлявших угрозу людям.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Детям запретят гулять допоздна в Хабаровском крае
Вход на матч «СКА-Хабаровск» - «Тюмень» будет бесплатным
В Хабаровском районе до сих пор ищут пропавшего рыбака
Раздельный сбор мусора пользуется спросом в Хабаровском крае
Николаевск-на-Амуре загрязняют бесхозным мусором
Пострадавшие от взрыва в поселке ЕАО получат до 60 тысяч рублей
На след тигрицы вышли в Хабаровском районе
У хабаровчанина не получилось откупиться от автоинспектора
Рыбаки в Хабаровском крае захватили лес
У сахалинского кванториума появится еще два отделения
«Управляйки» в Хабаровском крае наказали за выброшенные лампочки
Природный газ дошел до села Воронежское-3 в Хабаровском крае
В огороде хабаровчанки нашли коноплю, выращенную ее сыном
Пьяный хозяин квартиры в Хабаровском крае накинулся на гостей
Хабаровчане сыграют в «Риск»
В хабаровской гостинице обнаружили папку, набитую долларами
Владельцев «дальневосточных гектаров» ждут проверки
Новый автобусный маршрут запустят в Комсомольске-на-Амуре
Студента из Комсомольска-на-Амуре будут судить за смерть школьника
Хабаровские автобусы переходят на зимнее время
Скончался почетный гражданин Хабаровска Василий Жаров
Погода в Хабаровске на 7 ноября 2018 года: днем до +3 градусов, без осадков
Хабаровчане могут пройти отбор на конкурс «Лидеры России» дистанционно
Комсомольские авиастроители стали призерами WorldSkills Hi-Tech 2018
Вулканы станут изюминкой нового парка на Камчатке
Движение автомобилей в Хабаровске приостановят 7 ноября
Комсомольские пайщики невольно спонсировали мошенника