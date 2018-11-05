На Камчатке медведь задрал 15-летнего подростка

5 Нояб. 13:29 2018-11-06T09:05:54+03:00

Мальчик с приятелем возвращался домой, когда ни них напал лесной хищник

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ЧП произошло в Мильковском районе Камчатского края, примерно в шести километрах от села Лазо. Двоюродные братья — тринадцати и пятнадцати лет, шли домой, возвращаясь с водозабора, когда увидели медведя.

Хищник, не долго думая, атаковал ближайшего к нему школьника — младшего из компании, но его старший брат сумел отвлечь внимание медведя на себя. 13-летний парень успел убежать.

- Он добежал до ближайшего жилья и стал звать на помощь, - сообщили в правительстве Камчатского края. - К сожалению, второй мальчик погиб.

На место трагедии прибыли двое охотников, которые застрелили зверя, напавшего на человека. Подросток получил травмы несовместимые с жизнью - хищник содрал кожу с головы мальчика, проломил череп, полностью оторвал ноги и частично руки.

- Жителям края нужно соблюдать правила безопасного нахождения в лесу. Медведи еще не легли в спячку, и сейчас могут проявлять агрессию по отношению к людям. Свидетельством тому стало это чудовищное происшествие,- отметил Сергей Хабаров, министр специальных программ по делам казачества правительства Камчатского края. - Не каждый взрослый человек готов к встрече с диким зверем, не говоря уже о том, какую опасность животное может представлять для детей. Поэтому я призываю камчатцев быть максимально осторожными.

Сейчас на полуострове обитает более двадцати тысяч медведей — это одна из крупнейших популяций бурых хищников в стране, только в этом году егерям пришлось пристрелить 60 зверей представлявших угрозу людям.