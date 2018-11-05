2018-11-05T14:50:48+03:00
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На Камчатке малыш-горностай «переоделся» и похвастался своей зимней белоснежной шубкой

Шустрого зверька удалось сфотографировать работникам Кроноцкого заповедника [фото]
Элина ОГАНЕСЯН
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На Камчатке малыш-горностай «переоделся» и похвастался своей зимней белоснежной шубкой. ФОТО: Кроноцкий заповедник.На Камчатке малыш-горностай «переоделся» и похвастался своей зимней белоснежной шубкой. ФОТО: Кроноцкий заповедник.
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Зима уже совсем близко. Мужчины первым делом меняют шины, а модницы стоят в очередях за обновками. Перемены не обошли стороной и животный мир. Второго ноября на Камчатке сотрудникам Кроноцкого заповедника удалось сфотографировать крошку горностая, который своей белоснежной шубкой так и говорит нам, что он к предстоящей стуже готов на все 100%. Несмотря на то, что зверек очень шустрый и быстрый, снимки получились просто загляденье.

На Камчатке малыш-горностай «переоделся» и похвастался своей зимней белоснежной шубкой. ФОТО: Кроноцкий заповедник.

На Камчатке малыш-горностай «переоделся» и похвастался своей зимней белоснежной шубкой. ФОТО: Кроноцкий заповедник.

- Горностай прибежал практически к кордону. В первый раз увидела зверька у горячих источников. Да и на следующий день он тоже разгуливал в этих же окрестностях, - рассказывает Нина Ким, инспектор Кроноцкого заповедника. -Пока нет снега, его можно заметить в белоснежной шубке, потом это будет сделать сложнее, несмотря на то, что малыши очень любопытные и часто выходят к людям. К счастью, в нашем заповеднике этих хищников много, но для того, чтобы поймать их в кадре нужно помнить, что беготня за ними - не выход.

На Камчатке малыш-горностай «переоделся» и похвастался своей зимней белоснежной шубкой. ФОТО: Кроноцкий заповедник.

На Камчатке малыш-горностай «переоделся» и похвастался своей зимней белоснежной шубкой. ФОТО: Кроноцкий заповедник.

Специалист признается: для того, чтобы снять такие уникальные кадры ей пришлось 10 минут выжидать хищника в засаде. Времени прошло немного, прежде чем малыш-горностай вышел позировать на камеру, но Нина признается, что и за эти минуты она успела замерзнуть.

Да и к чему слова, когда есть яркие фотографии.

На Камчатке малыш-горностай «переоделся» и похвастался своей зимней белоснежной шубкой. ФОТО: Кроноцкий заповедник.

На Камчатке малыш-горностай «переоделся» и похвастался своей зимней белоснежной шубкой. ФОТО: Кроноцкий заповедник.

На Камчатке малыш-горностай «переоделся» и похвастался своей зимней белоснежной шубкой. ФОТО: Кроноцкий заповедник.

На Камчатке малыш-горностай «переоделся» и похвастался своей зимней белоснежной шубкой. ФОТО: Кроноцкий заповедник.

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