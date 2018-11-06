Взрыв газа в пятиэтажке в поселке Приамурском: из дома эвакуированы 120 человек, есть пострадавшие

6 Нояб. 03:10 2018-11-06T09:05:54+03:00

Взрыв газа в пятиэтажке в поселке Приамурский: из дома эвакуированы 120 человек, есть пострадавшие Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Скорая помощь увезла четверых жильцов дома в больницу с ожогами разной степени тяжести и отравлением газом, среди них малолетний ребенок

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Чрезвычайное происшествие случилось в поселке Приамурский Еврейской автономии. Сегодня, 6 ноября, ранним утром в пятиэтажном доме по улице Островского, 12 взорвался бытовой газ. Пожар вспыхнул в квартире, расположенной на первом этаже дома. Ударная волна разрушила пролет между первым и вторым этажами, а также подвал. Из здания в экстренном порядка эвакуировались свыше 120 жильцов дома.

На место происшествия выехали сотрудники регионального ГУ МЧС. Огнеборцы обследовали помещения и обнаружили очаги пожара. Через некоторое время пламя было полностью локализовано. К сожалению, не обошлось без пострадавших. По предварительной информации медицинская помощь потребовалась четырем жильцам дома, среди них малолетний ребенок. У них диагностировали ожоги разной степени тяжести.

- Силы и средства МЧС России по ЕАО ликвидируют последствия взрыва бытового газа в поселке Приамурском. Для эвакуированных жильцов развернут пункт временного размещения в местном доме культуры, - говорит «КП»-Хабаровск» Ольга Минчаева, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по ЕАО. - На данный момент туда обратились лишь два человека. Пожар полностью ликвидирован. Ведется разбор обрушения между первым и вторым этажами многоквартирного дома.

Известно, что трое пострадавших отказались от госпитализации. Прокуратура автономии начала доследственную проверку.

- Во время взрыва в квартире находились трое взрослых - мужчина и его родители, 1955 и 1958 годов рождения, - говорит Жанна Крепкогорская, руководитель пресс-службы областной прокуратуры. - Один из владельцев квартиры, 1982 года рождения, получил термический ожог 70% поверхности тела, в связи с чем в экстренном порядке госпитализирован в Краевую клиническую больницу №2 города Хабаровска.

По предварительным данным, остальные пострадавшие (их количество пока неизвестно) размещены в местной больнице с диагнозом «отравление угарным газом».

Сейчас в администрации поселка Приамурский проходит экстренное совещание по ликвидации ЧС.