«Теперь у нас нет ничего»: Жильцы дома в поселке Приамурском, где взорвался газ, не успели вынести даже документы

6 Нояб. 07:11 2018-11-07T08:51:15+03:00

«Теперь у нас нет ничего»: Жильцы дома в поселке Приамурском, где взорвался газ, не успели даже вынести документы Фото: Борис КОКУРИН

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В поселке Приамурском в Еврейской автономии ввели режим ЧС. Шестого ноября ранним утром в одной из квартир, расположенной на первом этаже дома по улице Островского, 12, произошел взрыв газа. 120 человек эвакуировались из здания. Пока в числе пострадавших числятся пять человек, среди которых есть грудной ребенок. Сильные травмы получил мужчина 1982 года рождения, 70% его тела в ожогах. В экстренном порядке его госпитализировали в больницу Хабаровска. Сейчас он находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

На месте происшествия работают не только сотрудники областного МЧС, но и следователи с прокуратурой, которые проводят доследственную проверку.

Корреспондент «КП»-Хабаровск» побеседовал с жильцами дома, в котором произошел взрыв. Многие до сих пор не могут отойти от произошедшего.

«ВЫГЛЯНУЛ В ОКНО, А ТАМ ВСЕ ПОЛЫХАЕТ»

Житель соседнего дома Вячеслав Фарафонов ранним утром проснулся от сработавших на машинах сигнализациях. Утренняя какофония и странные блики заставили мужчину выглянуть в окно. Сперва Вячеслав не понял, что произошло, а от дальнейшего осознания стало не по себе.

- Выглянул в окно, а там уже все полыхает, на месте пожарные, экстренные службы. Никогда не чувствовал здесь запаха газа. Раньше жил рядом с газгольдером, вот там пахло сильно. Дом, в котором произошло ЧП, газифицированный, - рассказывает Вячеслав Фарафонов. - Может, произошла утечка, и спроснья люди не почувствовали запах. Чтобы взорваться, газу много не надо, достаточно свет включить или зарядку выдернуть из розетки. Малейшая искра, и все…

Кстати, раньше мужчина работал участковым в этом районе. По долгу службы с жильцами квартиры, в которой произошел взрыв, ему сталкиваться не приходилось.

- Знаю семью визуально. Нормальные люди, сын у них, криминала нет, оружие не хранили, наркотиками не баловались. Вообще, в этом доме живут хорошие люди, все нормально, проблем никогда не было, - подчеркнул сосед.

«ДО СИХ ПОР ТРЯСЕТ»

Взрыв газа в поселке Приамурский.В поселке Приамурском в Еврейской автономии ввели режим ЧС. Шестого ноября ранним утром в одной из квартир, расположенной на первом этаже дома по улице Островского, 12, произошел взрыв газа. 120 человек эвакуировались из здания. Пока в числе пострадавших числятся пять человек, среди которых есть грудной ребенок.

Утро оказалось совсем не добрым для десятков людей, которых разбудил мощный хлопок газа. Жильцы пятиэтажки смогли вынести из задымленных и полыхающих в огне квартир только самое дорогое - себя и детей. Вот история одной семьи, которая в пожаре потеряла все: вещи, технику, а главное - документы.

- Я живу в этом подъезде на четвертом этаже. Завернула спящего ребенка в одеяло, дверь выбила ногой и побежала вниз на улицу. Взрыв был настолько сильным, что у меня окно открылось. Родители мои живут на третьем этаже. Вон, видите - окно разбитое, это их. Нас сейчас вообще не впускают в дом, потому что полы просели. То есть все мы остались без документов. Было очень страшно, меня трясет до сих пор. Взорвался газ на первом этаже, этих соседей мы знаем. Благополучная нормальная семья (мама, папа и сын), все работают. Что случилось - непонятно. Часто ночует у них девушка парня, но не знаю, была ли она сегодня здесь. Теперь у нас ничего нет, - рассказывает «Комсомолке» Евгения Коваль, одна из пострадавших. - Один из наших соседей валялся в канаве, его взрывной волной выбросило с первого этажа на улицу. Мой отец отвез его в больницу. Это сын хозяина квартиры, в которой произошел взрыв. Чудом все остались живы.

Отец Евгении отвез мужчину, который лежал на улице, в больницу. Ждать скорую было просто опасно, он мог и не дожить. Яков Коваль рассказал, что парень получил настолько серьезные травмы, что кричал от боли, когда тот затаскивал его в машину. Пострадавшие, в том числе те, кто остался без имущества, уверены: главное - все живы.

В поселковом ДК развернулся пункт временного пребывания жильцов дома. Пока туда обратились только два человека.