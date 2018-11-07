Жителям отдаленных районов Хабаровского края помогут создать дизайн-проект своих дворов

СЕГОДНЯ 04:36 2018-11-07T08:51:15+03:00

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Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края на заседании комитета по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса обсудили ход реализации в регионе государственной программы «Формирование комфортной городской среды». Напомним, что в ее рамках жители края могут благоустроить свои дворы или инициировать обновление общественных территорий - площадок, скверов, набережных. Главный критерий - софинансирование и заинтересованность самих людей.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

За прошлый год участниками проекта стали 19 городов и поселений, всего обновили 169 дворов, 29 общественных территорий, в числе которых один парк. В этом году в программу вошли уже 69 населенных пунктов. В планах улучшить уже 223 двора, 86 общественных территорий и семь городских парков.

- На эти цели предусмотрено более 460 миллионов рублей, что на 112 миллионов больше, чем в предыдущем году. Средства городов и поселений также увеличились более, чем в три раза и составили 129,5 миллиона рублей. Финансовое участие людей и спонсоров также возросло по сравнению с прошлым годом почти на 10 миллионов и составило более 15 миллионов рублей, - сообщила Екатерина Пьянкова, заведующий сектором реализации приоритетного государственного проекта «Формирование комфортной городской среды» министерства ЖКХ региона.

- Реализация проекта проходит достаточно успешно. Главная задача была - массово привлечь к этой работе заинтересованное в развитии своих территорий население, чтобы люди участвовали в организации благоустройства дворов. Сегодня этот процесс идет широкими шагами, - отметил заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края, региональный куратор проекта Павел Симигин.

Почти за два года работы государственной программы обнаружилась проблема - жители в основном небольших поселений не могут самостоятельно разработать качественный дизайн-проект и весь сопутствующий пакет документов. Профильных специалистов в таких населенных пунктах либо мало, либо нет совсем, и какой-то единой структуры, которая окажет помощь, нет.

В крае появится «Региональный центр компетенции по вопросам городской среды»Фото: Законодательная дума Хабаровского края

ВЫХОД ЕСТЬ

Специально для этого в Хабаровском крае намерены создать «Региональный центр компетенций по вопросам городской среды». Функционировать он будет, скорее всего, на базе Тихоокеанского государственного университета за счет финансирования из краевого бюджета. Планируется, что центр будет оказывать помощь жителям региона не только по включению проектов в госпрограмму края «Формирование комфортной городской среды», но и получать федеральные гранты.

Яркий пример тому - Татарстан. Созданный там аналогичный центр компетенций за прошедший период 2018 года смог привлечь дополнительно один миллиард рублей на благоустройство дворов.

- Чтобы выравнять шансы участия всех населенных пунктов в этих программах, чтобы они были более доступны, в том числе, для отдаленных территорий, мы и планируем создать центр компетенций. Он будет осуществлять сбор заявок, их обработку, затем специалисты подготовят документы и отправят обратно заявителям. На местах уже будет вестись их доработка, - рассказал Павел Симигин.

Он подчеркнул, что обращаться за помощью в центр компетенций люди смогут через первичное отделение партии «Единая Россия».

Кстати, второй год в крае проходит конкурс «Лучший двор», который организуется хабаровским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с министерством жилищно-коммунального хозяйства края при поддержке профильных компаний в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды». Принять участие в нем могут жители края, которые благоустроили свои дворы в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». Конкурс уже начался. В этом году будет три, а возможно и четыре призовых места. Заняв их, люди смогут сделать свой двор еще лучше - установить детскую или спортивную площадку.

Принять участие в конкурсе можно, заполнив анкету, которая размещена в Instagram-аккаунте @gorodskayasreda27. Заявки принимаются до 21 декабря 2018 года.