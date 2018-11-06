Хабаровский полицейский поборется за звание «Народного участкового России»

6 Нояб. 11:52 2018-11-07T12:08:58+03:00

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Старший участковый восьмого отдела полиции Хабаровска стал победителем второго регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый». Предпочтение Денису Куликову отдали три тысячи интернет-пользователей. Теперь народный участковый Хабаровского края представит регион на всероссийском этапе.

11 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

2007 год, Тихоокеанский государственный университет, выпускник Денис Куликов только получил диплом по специальности «Организация безопасности дорожного движения», желая устроится в ГИБДД. К сожалению, на тот момент подвело зрение, но рвение работать в органах внутренних дел никуда не исчезло. Денису предложили выбор: трудится либо в паспортно-визовой службе, либо участковым. Посоветовавшись с более опытными коллегами выпускник ТОГУ выбрал второе.

Так прошло 11 лет. Гроза преступности в подведомственном районе успел создать маленькую ячейку общества. Денис признается, что были предложения перевестись в другие подразделения, но участковый решил остаться участковым.

Кстати, в ведении Дениса один из самых густонаселенных участков Краснофлотского района. 3,6 тысячи человек, 15 многоэтажек, более 20 частных жилых домов и рынок близ остановки «Депо-2» - немалое хозяйство. Приведем некоторые цифры: только в этом году майор Куликов привлек к административной ответственности 100 дебоширов и раскрыл семь преступлений.

Но немало за себя скажут и дела. Три года назад офицер помог нуждающейся семье вещами и игрушками. Участковый прибыл на вызов о семейном скандале и увидел неухоженного ребенка - родители не могли купить малышу одежду и игрушки. Майор полиции привлек инспектора по делам несовершеннолетних, собрал дома два мешка детских вещей и игрушки. Благодаря этому отец семейства завязал с алкоголем и устроился на работу, а мать неоднократно благодарила Дениса.

«ПЕРВОЙ ПОЗДРАВИЛА МАМА»

Не мудрено, что тактичный и отзывчивый офицер снискал расположенность людей и своих коллег, которые активно голосовали за Дениса в конкурсе.

- Я не думал, что за меня проголосует столь большое количество граждан и сотрудников органов внутренних дел. Первый день я не понимал, что выиграл, думал, это ошибка какая-то. Потом пришло осознание, - рассказывает майор полиции Денис Куликов.

Первым народного участкового Хабаровского края поздравила мама. Как рассказал полицейский, она активно следила за голосованием, а в последний день подключала семейный ресурс. Мама пожелала Денису успехов на всероссийском этапе.

Теперь дальнейшая победа хабаровчанина зависит исключительно от голосования людей. Отдать предпочтение участковому можно на нашем сайте до 10 ноября. Победитель, призеры и участники будут поощрены внеочередными званиями, нагрудным знаком МВД России «Победитель Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый», ценными подарками, а также почетными грамотами. А самый народный участковый получит главный приз - внедорожник УАЗ «Патриот» Ульяновского автомобильного завода.