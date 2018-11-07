Бизнес приглашают ремонтировать жилые дома культурного наследия в Хабаровском крае

7 Нояб. 05:47 2018-11-07T08:51:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае остро стоит вопрос ремонта жилых многоквартирных домов, объявленных объектами культурного наследия. Поддерживать в достойном виде такие здания в регионе попросту некому - нет аккредитованных организаций.

В ЧЕМ СОЛЬ?

Всего в регионе чуть более 100 жилых домов, признанных объектами культурного наследия. Большинство из них в Хабаровске. В программу капитального ремонта входит процентов 70, то есть жильцы на это дело собирают взносы.

- Сложности в проведении капитального ремонта в таких домах заключаются в том, что должен быть проект, составленный специализированной ремонтной организацией, имеющей соответствующий сертификат и аккредитацию. Кроме этого, за обновлением дома должен быть авторский надзор, - рассказала Евгения Арефьева, председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

С такой проблемой Евгения Вадимовна столкнулась год назад в связи с обращением жителей дома № 89 по улице Дзержинского. Здание построено в позапрошлом веке и раньше в нем находился военно-аптечный склад. Жители дома хотели сделать ремонт, когда был объявлен конкурс на проектирование, заявки на участие в нем подали всего две организации из Саратова и Омска. Далее был открыт тендер на проведение ремонта здания. Желающих участвовать в нем не нашлось по все той же причине: в Хабаровском крае нет ни одной специализированной организации, которая имеет соответствующую лицензию, а ради ремонта одного дома специалисты из других регионов попросту не поедут.

НЕОХВАЧЕННЫЙ СЕГМЕНТ

По мнению Евгении Арефьевой, помочь сохранить в достойном виде объекты культурного наследия поможет бизнес. Это самое простое решение проблемного вопроса.

- Одной организации в Хабаровске достаточно, надо, чтобы кто-то получил все необходимые лицензии и занялся ремонтом, - считает Евгения Арефьева.

Конечно, для этого в компании должны быть специалисты, которые разбираются в объектах культурного наследия. Кроме этого, получение всех разрешительных документов предполагает расходы, данный сегмент не охвачен, объем работы большой, потребность есть и прибыль обеспечена.