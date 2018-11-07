Бизнес приглашают ремонтировать жилые дома культурного наследия в Хабаровском крае
В Хабаровском крае остро стоит вопрос ремонта жилых многоквартирных домов, объявленных объектами культурного наследия. Поддерживать в достойном виде такие здания в регионе попросту некому - нет аккредитованных организаций.
В ЧЕМ СОЛЬ?
Всего в регионе чуть более 100 жилых домов, признанных объектами культурного наследия. Большинство из них в Хабаровске. В программу капитального ремонта входит процентов 70, то есть жильцы на это дело собирают взносы.
- Сложности в проведении капитального ремонта в таких домах заключаются в том, что должен быть проект, составленный специализированной ремонтной организацией, имеющей соответствующий сертификат и аккредитацию. Кроме этого, за обновлением дома должен быть авторский надзор, - рассказала Евгения Арефьева, председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.
С такой проблемой Евгения Вадимовна столкнулась год назад в связи с обращением жителей дома № 89 по улице Дзержинского. Здание построено в позапрошлом веке и раньше в нем находился военно-аптечный склад. Жители дома хотели сделать ремонт, когда был объявлен конкурс на проектирование, заявки на участие в нем подали всего две организации из Саратова и Омска. Далее был открыт тендер на проведение ремонта здания. Желающих участвовать в нем не нашлось по все той же причине: в Хабаровском крае нет ни одной специализированной организации, которая имеет соответствующую лицензию, а ради ремонта одного дома специалисты из других регионов попросту не поедут.
НЕОХВАЧЕННЫЙ СЕГМЕНТ
По мнению Евгении Арефьевой, помочь сохранить в достойном виде объекты культурного наследия поможет бизнес. Это самое простое решение проблемного вопроса.
- Одной организации в Хабаровске достаточно, надо, чтобы кто-то получил все необходимые лицензии и занялся ремонтом, - считает Евгения Арефьева.
Конечно, для этого в компании должны быть специалисты, которые разбираются в объектах культурного наследия. Кроме этого, получение всех разрешительных документов предполагает расходы, данный сегмент не охвачен, объем работы большой, потребность есть и прибыль обеспечена.