СЕГОДНЯ 08:19 2018-11-07T12:06:55+03:00

Новые перестановки в правительстве Хабаровского края: Из полпредства в родные стены и выход на федеральный уровень Фото: Антон ТИХИЙ

Губернатор Фургал назначил очередных министра и первого зампреда, а один чиновник из команды Шпорта отбыл в Москву

Изменить размер текста: A A

Правительство Хабаровского края продолжает формироваться после назначения нового губернатора. Сергей Фургал создает команду уже больше месяца, пока заняты только 15 постов. О прошлых назначениях мы вспоминать не будем и просто оставим ссылку. Поподробней остановимся на новых.

СТАРАЯ-НОВАЯ ВЛАСТЬ

Из новых назначений – Игорь Аверин, который занял пост первого заместителя председателя правительства края. В этой должности он будет курировать вопросы экономического развития региона.

60-летний Игорь Аверин не понаслышке знаком с работой чиновника. С 1995 года он работал заместителем известного практически каждому дальневосточнику Виктора Ишаева, который в те времена возглавлял администрацию Хабаровского края. На этом посту Игорь Аверин также курировал экономический блок. В 2011 году он трудился помощником полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке Виктора Ишаева. В 2012-2013 годах работал в должности замминистра по развитию Дальнего Востока Виктора Ишаева. Дальше в биографии Игоря Аверина пятилетний пробел.

Новые перестановки в правительстве Хабаровского края: Из полпредства в родные стены и выход на федеральный уровеньФото: Правительство Хабаровского края

Новое назначение получил Константин Пепеляев. Напомним, что совсем недавно он возглавлял министерство строительства края, на этом посту его сменил экс-зампред Александр Шабовта. Теперь же Константин Пепеляев занял должность ответственного за промышленность и транспорт Хабаровского края. Ранее главой минтранса региона был Сергей Ивашкин.

Константину Пепеляеву 56 лет, трудовой путь он начинал со службы в УВД Хабаровского крайисполкома в 1968 году. После трудился в коммерческих структурах, в правительство пришел в 2014 году, заняв пост замминистра строительства. Главой структуры, по сообщению пресс-службы правительства Хабаровского края, господин Пепеляев стал в 2016 году.

Новые перестановки в правительстве Хабаровского края: Из полпредства в родные стены и выход на федеральный уровеньФото: Правительство Хабаровского края

ОТ ДЕЛ КОМСОМОЛЬСКА К ДЕЛАМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ

С приличным повышением можно поздравить экс-зампреда по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре Дмитрия Волкова. Отныне он занимает высокий чин в стране – заместитель министра строительства и ЖКХ РФ. Кстати, за город президентского внимания господин Волков отвечал при бывшем губернаторе Вячеславе Шпорте.

Новые перестановки в правительстве Хабаровского края: Из полпредства в родные стены и выход на федеральный уровень. Фото: Министерство строительства РФ

- В Минстрое Дмитрий Волков работает с 16 августа в качестве помощника главы ведомства. На новом посту он будет отвечать за работу Департамента градостроительной деятельности и архитектуры и Департамента ценообразования и градостроительного зонирования. В полномочия Дмитрия Волкова входит взаимодействие со строительными саморегулируемыми организациями, работа с проектами повторного применения. Он также будет координировать работу подведомственного «Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве», - отмечается в сообщении Минстроя России.

Опыта в госслужбе у Дмитрия Волкова не так много, как у вышеперечисленных чиновников. Работал в бизнесе, с 2013 года трудился замруководителя рабочей группы Агентства стратегических инициатив по улучшения предпринимательского климата в сфере строительства. Стал победителем конкурса управленцев «Лидеры России».

В ТЕМУ:

Четыре министерства исчезли из правительства Хабаровского края

Новый губернатор Сергей Фургал подписал распоряжение об их упразднении (подробнее)