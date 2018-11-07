Жителям Хабаровского края обещают холода и снега

В Хабаровском крае ожидается ухудшение погоды. Кто-то вздохнет: «Опять!», но к этому пора привыкать – впереди суровая дальневосточная зима. А пока 9 и 10 ноября жителям Юга, центра и частично Севера региона придется переждать капризы небесной канцелярии.

Два дня непогоды ждет Бикинский, имени Лазо и Вяземский районы. Синоптики прогнозируют снег, дождь, местами сильные. Добавит ложку дегтя сильный ветер - по долинам рек и на побережье ожидаются порывы до 18-23 метров в секунду. Не исключены гололед и налипания мокрого снега.

В субботу, 10 ноября, непогода доберется до Нанайского, Амурского, Хабаровского, Комсомольского, Ульчского, Ванинского, Солнечного, Советско-Гаванского, Николаевского и имени Полины Осипенко районов. «Подарки» те же самые – снег, дождь и ветер.

Что касается Хабаровска, то, 9 ноября в краевую столицу придет дождь, а северо-восточный ветер усилится до 15-20 метров в секунду. По сообщению пресс-службы комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите, уже на следующий день к осадкам добавится снег, временами сильный. Разгуляется и ветер – его порывы усилятся до 18-23 метров в секунду.

В свете последних событий жителям региона необходимо быть готовым к аварийным ситуациям. Возможны отключения энергоснабжения, воды, нарушение транспортного сообщения. В случае возникновения опасных ситуаций необходимо немедленно обратиться по номеру: 112.