Хабаровск в алом цвете: 101 год со дня Октябрьской революции отметили коммунисты

СЕГОДНЯ 11:43 2018-11-07T12:05:31+03:00

250 человек отмитинговали у памятника вождю мирового пролетариата и прошлись по «красной линии» краевой столицы

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Ровно 101 год назад Россия круто повернулась и начала окрашиваться в красный цвет - власть в столице страны Петрограде перешла к Советам. Коммунисты и приверженцы такого строя до сих пор считают этот день праздником и отмечают его по всему отечеству митингами и шествиями.

«ЧТО ТЕБЕ СНИТСЯ…»

Великая Октябрьская социалистическая революция произошла в ночь с 6 на 7 ноября (с 24 на 25 октября по старому стилю) 1917 года. К утру 7 ноября весь Петроград, за исключением Зимнего дворца, был захвачен. Далее в руках восставших оказались Мариинский дворец (в нем находился парламент, который был распущен), военный порт и Главное адмиралтейство, где арестовали морской штаб.

Вечером того же дня с Петропавловской крепости произошел холостой выстрел, а через 40 минут залп был произведен с крейсера «Аврора». Это было сигналом для штурма Зимнего дворца, в котором находилось Временное правительство. Руководящий страной после свержения монархии орган власти был арестован.

Хабаровск в алом цвете: 101 год со дня Октябрьской революции отметили коммунистыФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Постепенно власть советов распространялась по всей стране. На Дальнем Востоке, в том числе и в Хабаровском крае, во власти в большинстве своем стояли меньшевики и эсеры, которые не поддержали революцию и стояли на позиции поддержки Временного правительства.

- Революцию на Дальнем Востоке ждали и прежде, чем советская власть была установлена в масштабах всего округа, произошли перевыборы под давлением трудовых коллективов и народных масс. В результате во власть вошли большевики и левые эсеры. Советская власть на Дальнем Востоке была установлена 25 декабря 2017 года, - рассказал Станислав Сливко, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Педагогического института ТОГУ.

Хабаровск в алом цвете: 101 год со дня Октябрьской революции отметили коммунистыФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Затем стране предстояло пережить кровопролитную гражданскую войну, победу в которой одержали «красные». В 1922 году создали Союз советских социалистических республик.

БОЛЬШЕ ВЕКА СПУСТЯ

Хоть и прошел уже 101 год, миллионы россиян до сих пор отмечают день Октябрьской революции, как национальный праздник. Например, в Хабаровске на площади имени, как ни странно, Ленина вышли 250 человек с ярко-алыми флагами и транспарантами. С трибуны у подножия Ильичу лились громкие лозунги с ругательствами в сторону властей всех уровней. Затем собравшиеся спели один из куплетов «Интернационала» - гимна коммунистической партии - и выстроились в праздничное шествие. Под игру оркестра люди прошлись от площади имени Ленина до Комсомольской площади.

Хабаровск в алом цвете: 101 год со дня Октябрьской революции отметили коммунистыФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Спорить о том, насколько нужна была революция можно долго и рьяно, как и о необходимости проводить памятные мероприятия по этому случаю. Кто-то считает, что из памяти людей пытаются вытравить достижения, которых удалось добиться благодаря, в том силе, и Октябрю. У других абсолютно противоположная точка зрения - значение революции преувеличено. Третьи придерживаются мнения, что этот переворот был не нужен ни стране, ни народу.

ТОП ДОСТИЖЕНИЙ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА

Виктор Постников, депутат парламента Хабаровского края от КПРФ:

1. Освобожденный труд, то есть люди работали на себя. При социализме прибавочная стоимость шла на строительство школ, детских садов, больниц, человек получал бесплатное образование, здравоохранение и так далее.

2. Миролюбивая внешняя политика. СССР ни на кого не нападал первым. Некоторыми преподносится, что Советы атаковали Японию и Финляндию, но мы отвечали на агрессию и на опасность у наших границ.

3. Борьба с безграмотностью. 90 процентов населения России в слот период было необразованным. Почему? Потому что властям было это выгодно, ими управлять проще.

4. Не было безработицы. Человек знал, что не пропадет, у него в любом случае будет работа, а это значит нормальная жизнь.

5. Развитие науки работало на благо общества. Поэтому мы в дальнейшем впервые вышли в космос, первые обуздали мирный атом и многое другое.