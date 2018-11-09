«Торжество со слезами на глазах»: Впервые в Хабаровске наградили детей военного времени

СЕГОДНЯ 01:12 2018-11-09T03:27:25+03:00

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В июне этого года парламент Хабаровского края законодательно определил категорию «дети военного времени». Особый статус получили около 75 тысяч жителей региона, большая часть из них - 37 тысяч - хабаровчане.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК

Торжественное награждение состоялось в стенах Законодательной Думы Хабаровского края. Нагрудные знаки пока получили 14 человек из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Немногим ранее знаки вручены северянам – жителям Охотска, Аяна и Николаевска-на-Амуре, родившимся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945-го. Остальным детям военного времени нагрудные знаки вручат до 1 декабря.

- Нам крайне важно сохранять преемственность, чтить свою историю. Дети военного времени работают с молодежью, рассказывают о тех тяжелых временах не для того, чтобы просто вернуться к ним, а наоборот: донести до нынешнего поколения, что мы воспитываемся на традициях и все было именно так. Историю пытаются переписать и мы должны воспринимать это, как, в том числе, угрозу государству. Работа с молодежью - одно из важнейших направлений деятельности детей военного времени, - подчеркнул Сергей Луговской, председатель Законодательной Думы Хабаровского края.

Среди первых получателей знака "Дети военного времени" Людмила ГинзбургФото: Александра ШОПЕНКО

Кстати, кроме нагрудных знаков, детей войны поощрили материально - ко 2 сентября каждый получил по одной тысяче рублей. Сумма выплаты, согласно закону, определяется губернатором Хабаровского края.В верхней части нагрудного знака изображена символика Хабаровского края. На основной части - орден Великой Отечественной войны и надпись: «Дети военного времени». Знак крепится на одежду.

У СТРАХА ЗА ПАЗУХОЙ

Среди награжденных 8 ноября были те, кто помогал в разработке закона о детях военного времени. Все они ведут активную общественную жизнь, занимаются патриотическим воспитанием молодежи. Среди них Людмила Гинзбург - член Комсомольской-на-Амуре городской организации «Дети войны». Женщине 80 лет и она до сих пор помнит события тех лет, несмотря на то, что в 1941 год ей было всего три года.

- Я жила в Майкопе, тогда он входил в состав Краснодарского края. Помню, как папу отправили на переподготовку, а я сидела у него на руках и плакала. Мама меня успокаивала, говорила, что он скоро вернется. Я поверила и успокоилась. Через месяц началась Великая Отечественная война и папа больше не вернулся - он погиб в Крыму. Конечно, я очень горько плакала, - вспоминает Людмила Гинзбург.

В 1942 году город оккупировали немцы. Захватчики ходили по домам местных жителей и искали партизан. Не обошли стороной интервенты и хатку Людмилы Ивановны, в тот момент уже четырехлетняя девочка стояла на скамейке у окошка и пела песню «В бой за Родину!» вместе с братьями.

Торжественное награждение состоялось в стенах Законодательной Думы Хабаровского краяФото: Александра ШОПЕНКО

Они наставили на меня пистолет. Мама упала в обморок. Но среди немцев нашелся один, который сказал: «Она маленькая, чего вы будете с ней возиться?». И я осталась жива, - вспоминает Людмила Гинзбург.

Еще одна яркая встреча с захватчиками случилась немногим позже. Немец схватил маленькую Людмилу за руку и потащил, судя по его ответу, в Германию. И снова девочку спас другой немец, который не видел смысла брать ребенка с собой - войска вермахта отступали. Тогда Людмилу сильно швырнули в траву, а мать накрыла малышку своим телом, спасая от возможной пули из пистолета. Все остались живы.

После войны Людмила Ивановна сама решила приехать в Комсомольск, где долгое время работала в сфере образования.

Редакция «Комсомольской правды - Хабаровск» присоединяется к поздравлениям в адрес детей военного времени.