2018-11-10T04:43:25+03:00
Происшествия

Трехлетний малыш погиб в жуткой аварии на трассе Хабаровск-Комсомольск

Врачи даже не успели довезти ребенка до больницы, он скончался в карете скорой помощи
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Трехлетний малыш погиб в жуткой аварии на трассе Хабаровск-КомсомольскТрехлетний малыш погиб в жуткой аварии на трассе Хабаровск-КомсомольскФото: Социальные сети
Изменить размер текста:

Трагедия случилась вчера на тринадцатом километре федеральной трассы Хабаровск-Комсомольск. Мужчина, который находился за рулём машины УАЗ, ехал в сторону дальневосточной столицы. По неизвестным причинам он выехал на встречную полосу движения и стал инициатором массового ДТП. Сперва автомобиль столкнулся с «Тойотой Витс», затем с «Тойотой Калдиной». В первом эпизоде все завершилось с летальным исходом. УАЗ от удара буквально наехал на «Витс». В салоне иномарке находился не только водитель, в детском кресле на переднем сидении был малыш.

- В результате ДТП пострадали три человека: предполагаемый виновник аварии, водитель автомобиля «Тойота Витц» и ребенок, который скончался по пути в медицинское учреждение к карете скорой помощи, - рассказали в пресс-службе УМВД России по хабаровскому краю.

В ведомстве отмечают, что по факту аварии сотрудники Государственной инспекции проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Пока известно, что водитель УАЗ был трезвым.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Дети на Камчатке зашли в «гости» к подруге и обчистили ее квартиру
Бюджет Хабаровского края в следующем году увеличится на 11,5 миллиарда рублей
Владельца утонувшего автомобиля ищут в Хабаровском крае
Трасса «Лидога-Ванино» открыта для пассажирских автобусов
Электричество вернули в четыре поселка Хабаровского края
Участников «Премии здоровья» наградят в Хабаровске
Социальные проекты в Комсомольске-на-Амуре поддержат финансово
В Хабаровске следком проверит информацию о выпавшей из автобуса пассажирке
Хабаровчане почтят память жертв погибших в дорожных авариях
Ребенка экстренно доставили санрейсом в Хабаровск
Со счетов ТСЖ в Хабаровске исчезли больше восьми миллионов рублей
Несовершеннолетнего на Камчатке оштрафовали за опасное селфи
Бывшего автоинспектора из Комсомольска-на-Амуре осудят за взятки и превышение полномочий
По маршруту «Хабаровск — Владивосток» запустят дополнительные поезда
Стартовало финальное голосование за лучшее имя для хабаровского аэропорта
Утро в Хабаровске началось с дорожных аварий
Пожар в частном доме под Хабаровском: погибла пожилая женщина
Матч «Амур» - «Авангард» 12 ноября: «тигры» пропустили три шайбы на выезде
В микрорайон «Менделеево» в Комсомольске-на-Амуре больше не будут поставлять сжиженный газ