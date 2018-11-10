Трехлетний малыш погиб в жуткой аварии на трассе Хабаровск-Комсомольск

Трагедия случилась вчера на тринадцатом километре федеральной трассы Хабаровск-Комсомольск. Мужчина, который находился за рулём машины УАЗ, ехал в сторону дальневосточной столицы. По неизвестным причинам он выехал на встречную полосу движения и стал инициатором массового ДТП. Сперва автомобиль столкнулся с «Тойотой Витс», затем с «Тойотой Калдиной». В первом эпизоде все завершилось с летальным исходом. УАЗ от удара буквально наехал на «Витс». В салоне иномарке находился не только водитель, в детском кресле на переднем сидении был малыш.

- В результате ДТП пострадали три человека: предполагаемый виновник аварии, водитель автомобиля «Тойота Витц» и ребенок, который скончался по пути в медицинское учреждение к карете скорой помощи, - рассказали в пресс-службе УМВД России по хабаровскому краю.

В ведомстве отмечают, что по факту аварии сотрудники Государственной инспекции проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Пока известно, что водитель УАЗ был трезвым.