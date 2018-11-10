2018-11-10T10:05:41+03:00
Происшествия

Крушение корабля «Анатолий Крашенников»: На берегу Камчатки нашли обломки с палубы затонувшего судна

Трое членов экипажа до сих пор считаются без вести пропавшими, возбуждено уголовное дело
Элина ОГАНЕСЯН
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Крушение корабля «Анатолий Крашенников»: На берегу Камчатки нашли обломки с палубы затонувшего суднаКрушение корабля «Анатолий Крашенников»: На берегу Камчатки нашли обломки с палубы затонувшего суднаФото: Социальные сети
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На берегу Охотского моря спасатели нашли обломки сухогрузного судна «Анатолий Крашенников». Волной прибило предметы предположительно с верхней палубы затонувшего судна. На месте, где произошла трагедия, до сих пор ведутся работы.

Поиски трех членов экипажа – капитана, старшего помощника и вахтового механика пока не привели ни к каким результатам. Как сообщают в пресс-службе правительства Камчатского края, компания-собственник корабля намерена встретиться с родственниками пропавших в результате крушения судна сотрудников, чтобы договориться о размере материальной помощи.

Напомним, 9 ноября корабль «Анатолий Крашенников», груженный строительными материалами и техникой, направлялся по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. Вечером судно потерпело крушение. На борту находилось 13 человек, десятерым из которых удалось спастись на плоту, трое считаются без вести пропавшими.

По данному факту в Следственном комитете возбудили уголовное дело.

- Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В ходе расследования мы и установим причины случившегося, - говорит Дарья Немцева, руководитель пресс-службы СУ СК России на транспорте по ДФО.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

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