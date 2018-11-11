Завод по производству элитных семян в Хабаровском крае снабдит продукцией весь Дальний Восток

Завод по производству элитных семян сои, кукурузы и ячменя сейчас строится в Бикинском районе Хабаровского края. Его мощность составит более 30 тысяч тонн, и ее хватит для того, чтобы снабдить семенным материалом не только фермерские хозяйства края, но и всю территорию от Забайкалья, до Камчатки. Свою работу центр элитного семеноводства начнет уже в 2019 году. Об этом на встрече с губернатором Хабаровского края заявил инвестор.

- Перед нами стоит задача по комплексному развитию сельского хозяйства. Отрасль оказалась в непростой ситуации и в течение пяти лет мы должны наверстать упущенное. Семеноводство играет большую роль в повышении урожайности. И с помощью таких инвестиционных проектов мы сможем ликвидировать дефицит качественных семян в нашем регионе, помочь аграриям повышать урожайность. Нас интересуют сорта, которые помогут нашим животноводам эффективнее развиваться, наращивать кормовую базу. Это кукуруза, пшеница, ячмень, - отметил Сергей Фургал.

Со стороны правительства края инвестора ожидает существенная поддержка. В этом году из краевого бюджета на субсидии по приобретении элитных семян выделено более 5 миллионов рублей. Сейчас решается вопрос о передаче трех участков общей площадью 4 тысячи гектаров в Бикинском районе. До этого участки были в аренде АО «Лермонтовское», но использовались они крайне неэффективно.

Так же будет активизирована работа по с Дальневосточным НИИ сельского хозяйства, специалисты которого вывели более 240 сортов зерновых, зернобобовых, овощных, кормовых и плодово-ягодных культур, устойчивых к местному климату.