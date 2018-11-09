2018-11-09T09:07:46+03:00
Общество

Депутаты парламента Хабаровского края намерены ограничить власть губернатора

Соответствующий законопроект появился на сайте Закдумы
Александра ШОПЕНКО
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Депутаты парламента Хабаровского края намерены ограничить власть губернатораДепутаты парламента Хабаровского края намерены ограничить власть губернатораФото: Правительство Хабаровского края
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Изменения в Устав Хабаровского края внесли на рассмотрение 12 депутатов от правящей партии парламента региона. Законопроект предполагает согласование с Закдумой кандидатур на высокие посты в правительстве.

Если закон будет принят, то нового губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ограничат в части формирования правительства. Министров и зампредов глава региона будет обязан согласовывать с парламентом. Кроме этого, парламент сможет выражать недоверие высшим чинам, которые были согласованы с ним.

- Также предлагается установить, что в случае временного исполнения обязанностей губернатора края вице-губернатор не вправе вносить в думу предложение о согласовании назначения на должности отдельных членов правительства, - говорится в пояснительной записке к документу.

Похоже местные члены правящей партии решили пойти по стопам коллег из Владимирской области. Напомним, что в этом регионе также во втором туре выборов губернатора одержал победу кандидат от ЛДПР. Еще до инаугурации новоизбранного главы области, парламент принял аналогичный закон.

Пока в правительстве края занято 15 должностей. Вакантны места вице-губернатора, зампредов по внутренней политике и по социальный вопросам. Свободно кресло министра сельского хозяйства. В статусе «исполняющий обязанности» еще числятся Александр Ермолин (и.о. министра природных ресурсов), Сергей Желонкин (и.о. министра инвестиционной и земельно-имущественной политики), Николай Крецу (и.о. министра торговли).Также не определен еще главный по социальной защите населения (сейчас обязанности министра исполняет Светлана Петухова), ответственный за информационные технологии и связь (пока и.о. Сергей Федоров).

В парламенте губернатора представляет Станислав Заливин, он также пока исполняет обязанности. В его ведении и министерство юстиции, которое вскоре будет упразднено.

Законопроект в первом чтении рассмотрят в ближайший понедельник, 12 ноября.

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