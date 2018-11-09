2018-11-09T12:00:08+03:00
Происшествия

Снег в Хабаровске: На улицы города вышли машины коммунальных служб

Дороги краевой столицы посыплют противогололедной смесью
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Снег в Хабаровске: На улицы города вышли машины коммунальных службСнег в Хабаровске: На улицы города вышли машины коммунальных службФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Синоптики не соврали - в Хабаровск действительно пришел циклон, который принес с собой снег. Метет в краевой столице с обеда, и город уже успело окутать белое покрывало. Коммунальные службы ввели режим повышенной готовности.

Актуальной для хабаровчан является уборка дорог. Как все мы помним: что ни снег, так в городе наступает транспортный коллапс - многие владельцы авто не успели «переобуться» с летней резины на зимнюю, что чревато многочисленными ДТП, которые тормозят движение. Делает свое дело и гололед.

Снег в Хабаровске: На улицы города вышли машины коммунальных служб Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Снег в Хабаровске: На улицы города вышли машины коммунальных службФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

- На дороги города вышли 20 машин, которые обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами. Снегоуборочная техника пока не вышла, убирать еще нечего. Колонны будут работать и ночью. Если снег не прекратиться, то коммунальные службы будут расчищать дороги, - отметил Виталий Колтанюк, заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства хабаровской мэрии по содержанию.

Снег в Хабаровске: На улицы города вышли машины коммунальных служб Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Снег в Хабаровске: На улицы города вышли машины коммунальных службФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Как бы ни были прекрасны хлопья снега, лучше сосредоточиться на дороге. А по пути стоит заехать на ближайший шиномонтаж, чтобы не быть тем самым аварийным элементом на дорогах, где движение и так осложнено погодой.

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