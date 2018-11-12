Этот мир - потемки: Циклон оставил без света более 1000 домов в Хабаровском крае

Что ни снег или дождь, так в каком-либо районе края обрубается электричество. Такая тенденция прослеживается последний месяц. В этот раз без света остались более тысячи людей в поселке Харпичан и селе Кондон (Солнечный район), а также в селах Дубовый Мыс, Дада, Найхин, Даерга (Нанайский район).

На несколько веков назад жителей вышеуказанных населенных пунктов отбросило сегодня (12 ноября) утром. Как сообщает пресс-служба главка МЧС России по Хабаровскому краю, без электроснабжения остались в общей сложности 1142 дома - 830 в Нанайском и 312 в Солнечном районах. Социально-значимые объекты, как и котельные, запитаны от резервных источников питания.

Бригада электросетей обследует линии в поисках причин остановки подачи коммунальной услуги. В Солнечном районе задействовано три человека и одна единица техники, в Нанйском - восемь человек и две единицы техники.

МЧС напоминает, что находиться рядом с трансформаторами, электрическими подстанциями и под проводами линий электропередачи категорически запрещается. Подходить к оборванным проводам ближе, чем на восемь метров также нельзя. Если обрыв замечен слишком поздно, то от него необходимо отойти не отрывая ступней от земли и не создавая разрыв между стопами.

Сообщить о происшествии можно по бесплатному и круглосуточному телефону: 8-800-1000-397. Либо обратиться в диспетчерскую электрических сетей по месту жительства.