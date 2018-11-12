Тигр-путешественник из ЕАО метнулся в отпуск в Китай и немного там похулиганил

В Еврейскую автономию вернулся тигр-путешественник по имени Сайхан. Хищник неделю отдыхал в Поднебесной и, как истинный житель России, немного похулиганил за границей. За рубежом зверь задрал барана, попал в объективы фермерских камер видеонаблюдения и прошел в десяти метрах от собаки, но почему-то не тронул ее. И это, по словам специалистов, образцовое поведение. Под «образцовым» эксперты предполагают норму, ведь звери, которые прошли реабилитацию, не имеют привычки нападать на людей. Их к этому приучают, поэтому такая реакция у них развита на уровне условного рефлекса. Так, кошка изучала достопримечательности другого государства в очень оживленных местах, устав, легла спать и никого из местных людей не тронула.

- Тигра удалось отследить с помощью GPS-ошейника, который ему надели до того, как выпустить в дикую природу. В родном лесу он оказался в мае этого года. Но уже в октябре полосатый хищник решил, что пора ему за границу. Он переплыл Амур, благополучно «причалив» к берегам КНР. А через неделю Сайхан уже вернулся на родину. Он, можно сказать, повторил подвиг своих предшественников - тигров Кузи и Устина, - рассказали в пресс-службе АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра» Дальневосточный филиал.

Видео отдыхающего полосатого путешественника уже посмотрели сотни пользователей социальной сети. Сайхан, видимо, остался доволен своим отпуском, он никуда не спешил и даже разрешил автору второго ролика подойти на максимально близкое расстояние. Судя по всему, он уже был сыт и собирался вздремнуть, потому что зевал, вальяжно развалившись на земле. Конечно, симпатичный и уж тем более не агрессивный зверь не мог не собрать кучу комментариев. Вот только некоторые из них:

«Такой большой, что он тут делает...», - интересуется автор видео.

«Осторожно, в Китае тигров пускают на лекарства», - отвечают на это одни.

«А его там не убьют на кости?», - спрашивают другие.

«Рады, что он вернулся в Россию!!! Пловец ты - наш любимый!», - ликуют третьи.

Визит полосатого зверя совпал с событием, которое напрямую касается его самого и его собратьев. В китайском Харбине в это время проходил международный форум по охране амурского тигра и леопарда. В числе прочих вопросов научные специалисты обсудили вопрос трансграничного перемещения тигров, то есть их передвижение через Российско-китайскую границу. По результатам исследования, в последние годы примерно 40 процентов амурских тигров, обитающих в пограничных зонах Китая и России, очень любят путешествовать.

Между двумя представителями двух стран уже есть договоренность о трансграничной охране амурских тигров и дальневосточных леопардов. Также стороны пришли к выводу, что просто необходимо активизировать обмен информацией по вопросам защиты амурских тигров и леопардов, синхронизировать работу по мониторингу популяции этих животных и проводить совместные исследования в области экологии региона. Особое внимание специалисты собираются уделить борьбе с браконьерами.