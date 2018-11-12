Новый министр сельского хозяйства назначен в Хабаровском крае

Очередное назначение произошло в правительстве Хабаровского края: губернатор утвердил на пост главы минсельхоза Александра Шкурина. Кроме этого, на новоиспеченного министра возложены обязанности заместителя председателя властной структуры региона. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, соответствующее распоряжение накануне подписал губернатор.

Александру Шкурину 65 лет, родился он в селе Васильевка Амурской области. Больше десяти лет он работал в совхозе, где дослужился до директора. Далее стал трудиться в администрации региона, занимал различные руководящие должности, в том числе и первого заместителя главы области.

В разные годы трудился на высоких постах в АО «Агро-Амур» и ОАО энергетики и электрификации «Амурэнерго». Последнее место работы господина Шкурина - директор Благовещенского политехнического колледжа.

Напомним, что в правительстве Хабаровского края уже заняты 15 ключевых постов. Кроме этого, парламент региона намерен внести изменения в Устав, согласно которым губернатор должен будет согласовывать назначения во властной структуре.