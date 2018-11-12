2018-11-13T07:44:37+03:00
Общество

Сергей Фургал: «Советую депутатам парламента заняться делом, а не пиариться за мой счет»

Глава Хабаровского края обрушился с критикой на депутатов Закдумы за инициативу, ограничивающую его полномочия
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Губернатор Фургал: «Советую депутатам парламента заняться делом, а не пиариться за мой счет»Губернатор Фургал: «Советую депутатам парламента заняться делом, а не пиариться за мой счет»Фото: Александра ШОПЕНКО
Изменить размер текста:

Депутаты парламента Хабаровского края в первом чтении рассмотрели и приняли законопроект, согласно которому губернатор должен будет согласовывать с ними кандидатов на высшие должности в правительстве. Сергей Фургал резко высказался об инициативе избранников народа от правящей в стране партии.

Глава региона призвал депутатов заняться своей работой, исполнить обещания, данные избирателям, и не повышать свою значимость за счет первого лица края. Сергей Фургал подчеркнул, что его избирал народ и он несет персональную ответственность перед людьми за каждого заместителя, министра и первого заместителя.

- Уважаемые депутаты, займитесь бюджетом и другими вещами, которые прописаны в регламенте и входят в круг ваших обязанностей. А заниматься пиаром и повышать свой свою значимость за счет губернатора считаю неправильным, - сказал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Вопросов у самого главы региона по этому поводу даже больше, чем у журналистов. Один из них - ответственность. Кто будет отвечать за топового чиновника - губернатор, депутаты или коллективно?

- Например, я беру профессионала из любой парти на должность министра и я несу за него ответственность. Если он что-то делает не так, все это ляжет на меня. Люди не будут разбираться кто виноват - министр ЖКХ или сельского хозяйства. Если тарифы растут, виноват губернатор, улицы не чищены, виноват губернатор, жить стало хуже, виноват губернатор. А у нас интересно получается: мы будем вам назначать, а вы будете отвечать. Так не бывает в жизни. Если вы хотите кого-то назначать, тогда пожалуйста, выходите на выборы, выдвигайте свои кандидатуры и пускай люди решают, - подчеркнул Фургал.

Так или иначе, а отрицательный отзыв на законопроект Сергей Иванович-таки отправил. Одна из причин - нет четких критериев отбора кандидатов на высокие посты.

- По какому принципу это будет? Ты мне нравишься, ты мне не нравишься? И что дальше? Так в парламенте сидит 36 депутатов, коммунистам будет не нравиться беспартийный и наоборот и что у нас получится? Ну как коллективный орган может кого-то выбирать и назначать? Это суд присяжных что ли? Поэтому каждый пускай занимается своим делом, - резюмировал глава Хабаровского края.

Впрочем, до окончательного формирования правительства региона осталось совсем немного. Пока пустуют должность вице-губернатора, зампреды по вопросам внутренней политики и социальному блоку.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Расселением аварийных домов займется правительство Хабаровского края
Бизнесмена-комсомольчанина шокировал результат ревизии, проведенной в строящейся квартире
«Черные дровосеки» в ЕАО нарубили деревьев на пять миллионов рублей
Зараженными фруктами торговали на продуктовой базе в Хабаровске
Более 170 воспитанников детсада эвакуировали на Сахалине
Восточный военный округ объявил о старте юбилейного конкурса для журналистов
Осужденные в Хабаровском крае нашли безобидный способ разнообразить свою жизнь
Военный аэродром в Хабаровском крае исчез из поля зрения дронов-авианаводчиков
Автобус случайно вытолкнул иномарку с дороги в Хабаровске
Материнский капитал в Хабаровском крае увеличат в следующем году
Москвичи узнают, где можно учиться, работать и отдыхать в Хабаровском крае
Торговку нелегальным алкоголем отдали под суд в Хабаровском крае
У хабаровской бизнес-вумен арестовали холодильник за долги по коммуналке
Обчищенный сейф и ошибки в цифрах оставила после себя госслужащая в Хабаровском крае
Хоккей в Хабаровске переместился из реальности в киберпространство
Хабаровский экспортер получит займ по рекордно низкой ставке
Пожар в кафе в центре Хабаровска: пламени, к счастью, не удалось разгуляться
Пожар в пятиэтажке в Комсомольске-на-Амуре: в горящей комнате нашли уже мертвых мужчину и женщину
Заповедник «Бастак» в ЕАО стал международным
В Хабаровске проверяют информацию о поборах в центре развития хоккея «Амур»
На социальные программы в Хабаровском крае потратили на один миллиард рублей больше
Горели сильно, но бездымно: в Хабаровском крае завершился пожароопасный сезон
Категоричный хабаровчанин не пускал в квартиру газовщиков
Хабаровский парк «Динамо» превратится в «Волшебный мир театра»