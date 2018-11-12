Губернатор Хабаровского края обозначил основную проблему Комсомольска

В промышленном центре Хабаровского края - Кмсомольске - разразился административный кризис. Глава города Юности освобождает кабинет, мэрия сидит «на чемоданах», а на улицах тем временем не убирают снег после обильных осадков и банкротят муниципальный хлебозавод. Не исключено, что в дела второго города в регионе вмешается краевая власть.

- Главная проблема в Комсомольске на сегодняшний день - там не налажено нормальное управление. Каждый день у меня за Комсомольск болит голова. Там проблема не только с вывозом снега, там выдрали рельсы с трамвайных путей, а заасфальтировать забыли. Там хлебозавод, ему забыли дать заказы и создать льготные условия, он идет на банкротство. И пошло-поехало, - поделился Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Он подчеркнул, что сейчас активно ведутся поиски человека, которому люди Комсомольска смогут доверить управлять городским хозяйством. Нынешний глава города Юности Андрей Климов покинет пост 13 декабря этого года.

- У меня запланирован ряд поездок, скоро мы отправимся в Бикин, Вяземский, потом Хор, Солнечный район, Амурский район и опять заглянем в Комсомольск. Уже там будем на месте собирать думу, администрацию и решать с ними: возможно на какой-то промежуток времени нам надо брать их на прямое управление. Это запрещено законом, но, тем не менее, может быть придется это делать для того, чтобы комсомольчане не чувствовал себя оторванными, а это есть. Людям кажется, что мы не понимаем и не хотим вникать в их проблемы, но это не так, - отметил глава региона.