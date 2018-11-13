2018-11-13T10:23:54+03:00
Происшествия

Из-за двух банок икры кочегар до смерти избил брата на Камчатке

Застолье после того, как родственники не поделили «визитную карточку» региона, закончилось уголовным делом
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Из-за двух банок икры кочегар до смерти избил брата на КамчаткеИз-за двух банок икры кочегар до смерти избил брата на КамчаткеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Происшествие случилось в городе Елизово на Камчатке 9 ноября. 37-летний мужчина, который работает машинистом-кочегаром, приехал в гости к своему двоюродному брату. Попал он как раз в самый разгар застолья: приятели выпивали, беседовали о своем. К слову, по версии следствия, такие вечеринки были частым явлением в доме, потому что хозяин вел аморально-маргинальный образ жизни.

Однако появление родственника никак не было связано с маленьким праздником, он заглянул исключительно по бизнес-вопросам. Мужчина поручил брату продать две банки красной икры, которые ему подарили знакомые. По всей видимости, уже хмельной камчадал не смог объяснить, куда он подевал вырученные от продажи деликатеса деньги. Вероятно, что их и вовсе уже не было, потому что сам «продавец» нигде не работал, но выпивал регулярно. Такое поведения вывело гостя-родсвтенника из себя.

- Мужчина кулаком и стеклянной бутылкой ударил по голове своего двоюродного брата. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на следующий день в своем доме, - рассказала Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. - По какой причине после происшествия ему никто не вызвал бригаду скорой помощи, пока неизвестно.

По статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего» следователи возбудили уголовно дело. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу. Расследование продолжается.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Бегал по клетке и резал руки": у лже-ФСБшника, который выманил у дамы сердца 4 млн рублей, нашлась еще одна обманутая "невеста"
На первом судебном заседании выступила потерпевшая из Москвы, а на втором подсудимый устроил истерику и пытался порезать кожу на руках
Новости 24
Комсомольчане массово будут решать задачи по математике
Хабаровчане получат еще больше скидок по «Народной карте»
На оплату коммуналки хабаровским льготникам выделят еще миллиард рублей
К землям многодетных семей Хабаровска проложат дороги
Главврача Советско-Гаванской больницы оштрафовали за просроченные счета
Учительницей, избившей школьника, заинтересовались следователи Хабаровского края
Из-за путевок в «Артек» на чиновницу из Биробиджана завели уголовное дело
Кроссовер сбил на «зебре» 18-летнего хабаровчанина
В хабаровском заповеднике завелись охотники на соболей
В Хабаровском крае появится новая программа пассажирских авиаперевозок
Китайцы распробовали мороженное и морс, произведенные в Хабаровском крае
Хабаровские студенты стали чаще выбирать образование в техникумах и колледжах
Бывший офисный работник из Хабаровского края строит ферму на «дальневосточном гектаре»
Хабаровский театр кукол и ТЮЗ собираются разъединить
Невидимые воры несколько месяцев разоряли дачные дома в пригороде Хабаровска
Хабаровские бизнесмены задолжали государству 160 миллионов рублей
Пару стадионов собираются обновить в Хабаровске
Погода в Хабаровске 15 ноября 2018 года: днем без осадков, вечером возможен мокрый снег
Расселением аварийных домов займется правительство Хабаровского края
Бизнесмена-комсомольчанина шокировал результат ревизии, проведенной в строящейся квартире
«Черные дровосеки» в ЕАО нарубили деревьев на пять миллионов рублей
Зараженными фруктами торговали на продуктовой базе в Хабаровске