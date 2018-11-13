Из-за двух банок икры кочегар до смерти избил брата на Камчатке

Происшествие случилось в городе Елизово на Камчатке 9 ноября. 37-летний мужчина, который работает машинистом-кочегаром, приехал в гости к своему двоюродному брату. Попал он как раз в самый разгар застолья: приятели выпивали, беседовали о своем. К слову, по версии следствия, такие вечеринки были частым явлением в доме, потому что хозяин вел аморально-маргинальный образ жизни.

Однако появление родственника никак не было связано с маленьким праздником, он заглянул исключительно по бизнес-вопросам. Мужчина поручил брату продать две банки красной икры, которые ему подарили знакомые. По всей видимости, уже хмельной камчадал не смог объяснить, куда он подевал вырученные от продажи деликатеса деньги. Вероятно, что их и вовсе уже не было, потому что сам «продавец» нигде не работал, но выпивал регулярно. Такое поведения вывело гостя-родсвтенника из себя.

- Мужчина кулаком и стеклянной бутылкой ударил по голове своего двоюродного брата. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на следующий день в своем доме, - рассказала Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. - По какой причине после происшествия ему никто не вызвал бригаду скорой помощи, пока неизвестно.

По статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего» следователи возбудили уголовно дело. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу. Расследование продолжается.