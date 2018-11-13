2018-11-13T13:28:58+03:00
Общество

Власти и наука вместе подумали о будущем Дальнего Востока

В Хабаровске прошел семинар, посвященный развитию макрорегиона
Ольга КИВА
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Власти и наука наконец-то объединятся ради будущего Дальнего Востока?Власти и наука наконец-то объединятся ради будущего Дальнего Востока?Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Перспективы развития Дальнего Востока власти начали обсуждать и с представителями научных кругов. Доказательством тому стал первый проектный семинар «Дальний Восток — пространство будущего», который прошел с 30 октября по 2 ноября в Хабаровске. В эти дни в краевую столицу прибыли ученые со всего субъекта, чтобы обсудить проект национальной программы развития макрорегиона.

Это был своего рода мозговой штурм, во время которого затрагивали социально важные сферы, среди которых тема здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства и демографии. В частности, собравшиеся успели коснуться и проблемы легализации бизнеса. Однако предметного обсуждения все же не получилось. Во первых, в приглашениях для ученных так и не пояснили, что именно от них хотят услышать, во-вторых, не было идеи, которая могла бы стать отправной точкой для предметного обсуждения.

- На семинаре не было ученых-экономистов, которые смогли предложить реальные решения. Так же не пригласили экспертов, способных объективно критиковать сегодняшнюю действительность. Обошли стороной и такую проблему, как высокая затратность экономики и массовый отток населения, замещение дальневосточников мигрантами из стран СНГ, - комментироует событие Вадим Заусаев, доктор экономических наук, профессор.

Аналитики опасаются, что вроде бы полезная экспертная платформа окажется очередным формальным инструментом. По предварительной информации, размещенной на сайте госзакупок, на нее уже потратили почти 900 тысяч рублей. И это только одно заседание, в будущем организаторы планируют провести аналогичные семинары в каждом дальневосточном регионе.

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