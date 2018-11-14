На восстановление взорвавшегося дома в ЕАО попросят деньги у федерального правительства

Взрыв газа произошел в поселке Приамурский 6 ноября рано утром. Мощный «хлопок» газа и начавшийся впоследствии пожар практически полностью разрушили два подъезда пятиэтажки. Своих квартир лишились 28 семей. Четверо человек находившихся в злополучной квартире на первом этаже — эпицентре взрыва, оказались в больнице, один из них получил 70 процентов ожогов и впоследствии скончался в реанимации хабаровской краевой больницы №2. В Еврейской автономии было объявлено чрезвычайное положение.

Сейчас в области идет работа по уточнению списка жильцов взорванного дома, областная власть пытается решить проблемы с жильем для пострадавших, им начались выплаты денежной помощи.

- Во-первых, администрация поселения уже выплатило всем кто находился в зоне ЧС по пять тысяч рублей, не зависимо от того в какой части дома они были, - рассказал Александр Левинталь, губернатор ЕАО. - Сегодня пошли первые выплаты по 10 тысяч рублей из бюджета области и еще, либо в конце этой недели, либо в начале следующей мы выплатим от двадцати до пятидесяти тысяч рублей непосредственно тем кто оказался в зоне взрыва. Сумма зависит от того все имущество было потерянно, или часть удалось сохранить.

В автономной области идет собор вещей для пострадавших от взрыва людей и открыт счет для сбора пожертвований. Кроме того на заседании чрезвычайной комиссии губернатор дал поручение составить письмо председателю правительства России Дмитрию Медведеву с просьбой помочь.

- Необходимость обратиться в правительство Российской Федерации вызвана масштабом трагедии, у нас на Дальнем Востоке аналогов такой чрезвычайной ситуации не было, - подчеркнул губернатор. - Вначале было объявлено ЧС поселкового масштаба, но вчера на заседании комиссии рассмотрев все вопросы мы объявили ЧС областного значения. Сейчас мы определили направления по которым нам нужна помощь федерального центра, это выплаты людям, ремонтные работы, сертификаты потерявшим жилье. В зависимости от масштабов которые будет выявлены сумма может составить от ста до двухсот миллионов рублей. Может и больше.

В первую очередь деньги получат люди которые были зарегистрированы в доме. Те же кто жил без регистрации тоже получат компенсации, но только после того как через суд докажут что проживали в разрушенном доме. Судебные издержки оплатит казна автономии.

Всего в доме зарегистрировано 116 человек, фактически же в нем проживали более 150. Выплаты по 5 тысяч рублей, предназначенные проживающим в зоне ЧС, уже получили 92 человека.