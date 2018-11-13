Вода на экспорт: Хабаровский край попросит у Москвы деньги на достройку Тунгусского водозабора

Тунгусский водозабор, который обеспечивает чистой водой пока, что только жителей Северного округа Хабаровска, строят уже второй десяток лет. Сдать объект должны были в 2013 году, однако свои коррективы внесло крупное наводнение - из-за натиска стихии пришлось снизить мощность с 25 тысяч кубометров воды в сутки всего до восьми тысяч.

МАРГАНЕЦ, УЙДИ

Ближайшие перспективы - обеспечить к 2020 году чистой водой жителей многострадальной Красной речки. Еще спустя два года пить из крана смогут все хабаровчане. Но для этого необходимо достроить водозабор, а именно - модернизировать обогатительные станции и изменить технологию очистки воды.

Вода на экспорт: Хабаровский край попросит у Москвы деньги на достройку Тунгусского водозабораФото: Александра ШОПЕНКО

Дело в том, что до 2013 года очистка воды от марганца и железа проходила под землей. Но из-за масштабного наводнения изменился качественный состав источника и система пришла в негодность. Теперь для того, чтобы вода соответствовала нормам, необходимо построить наземные станции очистки. Цена вопроса - 2,4 миллиарда рублей.

- Мы начали работу по проектированию объекта и находимся где-то в середине пути. Станции позволят нарастить мощность до 106 тысяч кубометров воды в сутки - это покроет потребности жителей северной и центральной части города. Проект предполагает четыре пусковых комплекса и обеспечит полное удаление марганца и других соединений, - рассказал Владимир Миркис, главный технолог АО «Проектно-изыскательское научно-исследовательское бюро «ГИТЕСТ».

Сдача водозабора затормозилась еще и по причине банкротства субподрядчика - немецкой компании, которая должна была поставить оборудование обогатительной станции, пробурить 12 скважин ип оставить на них насосы.

- К тому моменту, когда начались работы на последней пятой секции, были перечислены 260 миллионов немецкой компании и она пошла на банкротство. В результате из-за этого мы получили задержку и дебиторскую задолженность 353 миллиона рублей, - отметил Сергей Чернышов, первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству.

Вода на экспорт: Хабаровский край попросит у Москвы деньги на достройку Тунгусского водозабораФото: Александра ШОПЕНКО

Кстати, со строительствам Тунгусского водозабора тесно связаны имена экс-директора Водоканала, его зама по снабжению и главного инженера. При возведении объекта они, по версии следствия, умыкнули несколько сотен миллионов рублей, брали взятки и отмывали деньги.

ВАЖНЫЕ МЕЧТЫ

Так или иначе, но объект будет достроен. Во всяком случае так заверил губернатор Хабаровского края.

- Как будет готов проект, его отправят на экспертизу. Останется получить положительное заключение, - а это произойдет вне всякого сомнения, - найдем мы деньги, договоримся. Все будет нормально. Нужно 2,4 миллиарда, это федеральные средства, - подчеркнул Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Дальше - больше. Как только чистой водой обеспечат весь город, администрация Хабаровска возьмется за замену труб. Но пока это только планы, как и продажа питьевой зарубеж. Ну можно же помечтать.