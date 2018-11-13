2018-11-13T17:23:48+03:00
Политика

Руководству Восточного военного округа в Хабаровске представлен новый командующий

Геннадий Жидко отметил, что готов сотрудничать на благо страны
Александра ШОПЕНКО
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Руководству Восточного военного округа в Хабаровске представлен новый командующийРуководству Восточного военного округа в Хабаровске представлен новый командующийФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В штабе Восточного военного округа сегодня официально представили нового командующего. Им стал Герой РФ по итогам сирийской кампании генерал-лейтенант Геннадий Жидко. Указ о его назначении Владимир Путин подписал 9 ноября.

- Вступая в обязанности командующего Восточным военным округом и осознавая высокую ответственность хочу заверить, что в дальнейшем войска ВВО будут прилагать все возможные усилия по укреплению обороноспособности и безопасности нашей Родины, защите экономических и геополитических интересов, - сказал новоиспеченный командующий.

Представлял Геннадия Жидко замминистра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов. Среди достоинств командующего ВВО он отметил широкое оперативное мышление, способность четко определять и добиваться эффективного решения многоплановых задач, стоящих перед Вооруженными силами РФ. В завершении выступления Картаполов пожелал собравшимся настойчивости и успехов в решении предстоящих задач.

Руководству Восточного военного округа в Хабаровске представлен новый командующий Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Руководству Восточного военного округа в Хабаровске представлен новый командующийФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Напомним, Геннадий Жидко сменил на посту командующего ВВО Александра Журавлева, который назначен главой Западного военного округа. Ранее генерал-лейтенант Жидко занимал пост заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Геннадий Жидко также принимал участие в военной операции в Сирийской Арабской республике. По ее итогам на погонах военачальника появилась еще одна звезда – он стал генерал-лейтенантом, а в копилку наград добавилось звание Героя Российской Федерации. До этого 53-летний Геннадий Жидко руководил 2-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа со штабом в Самаре. Неоднократно принимал участие в крупных военных учениях.

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