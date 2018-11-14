2018-11-14T06:11:09+03:00
Происшествия

Следователи выдвинули три версии крушения корабля «Анатолий Крашенников» на Камчатке

Судно затонуло полностью, три человека пропали без вести
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Следователи выдвинули три версии крушения корабля «Анатолий Крашенников» на КамчаткеСледователи выдвинули три версии крушения корабля «Анатолий Крашенников» на КамчаткеФото: Социальные сети
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На Камчатке продолжается расследование уголовного по факту крушения частного самоходного плашкоута «Анатолий Крашенинников» в Охотском море. Судно затонуло 9 ноября, на его борту находились 13 человек. Десять из них были спасены, судьба троих членов экипажа - капитана, старшего помощника и вахтового механика - до сих пор неизвестна.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточное СУ на транспорте СК России, выдвинуто три версии крушения корабля. Следователи предполагают, что трагедия могла произойти из-за нарушения правил судовождения и загрузки судна, либо из-за технической неисправности «Анатолия Крашенинникова», либо из-за плохой погоды.

Спасенные люди до сих пор находятся на борту плавбазы. Владелец судна установлен, им оказался индивидуальный предприниматель. Руководство компании допрошено, из офиса изъяты документы. Расследование продолжается по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, что судно, груженое строительными материалами и техникой, направлялось по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. Общий объем груза – 280 тонн. Корабль затонул полностью.

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