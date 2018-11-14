10 ноября «Комсомольская правда - Хабаровск» вместе с дальневосточниками вновь отправилась в тур по новостройкам. В этот раз экскурсионным объектом стал жилищный комплекс «Зодиак», который возводится в Северном округе краевой столицы.

Погода как будто специально сыграла на руку участникам «Тура по новостройкам» - обещанный циклон немного попридержал ветер и снег. Комфортабельный автобус, непринужденная экскурсия-рассказ об основных достопримечательностях краевой столицы и мы на месте.

ЖИТЬ СРЕДИ ЗВЕЗД

Жилищный комплекс «Зодиак» находится в одном из самых экологически-чистых районов Хабаровска - Краснофлотском. Идеальное место для тех, кто заботится о своем здоровье и здоровье своих близких. Что сразу же бросилось в глаза: рядом нет крупных производств и инфраструктурных объектов, а до центра города, по Воронежскому шоссе или же по Трехгорной, рукой подать. Многим эта улица знакома не понаслышке - на ней находится один из крупных гипермаркетов Хабаровска, что, несомненно, тоже плюс в копилку «Зодиака».

Застройщик ООО «Ладный дом» возводит жилищный комплекс в три очереди. Первым был трехэтажный дом на 88 квартир, который получил название «Большая медведица». Объект был сдан почти год назад и свободной жилплощади уже не осталось. В окнах квартир виднеются цветы, на подоконниках уютно лежат коты, а на балконах сушится белье - кажется, что здесь жизнь идет размеренно, без суеты.

В ноябре планируется сдача пятиэтажного дома, каждый подъезд также был назван в честь небесных созвездий - «Кит», «Лира», «Персей». Из 114 квартир свободных осталось всего две.

В Хабаровске прошел «Тур по новостройкам». Фото: ООО «Ладный Дом»

И, наконец, рядом возводится девятиэтажный дом, подъезды которого названы в честь созвездий «Лев», «Кассиопея», «Орион». Сдача намечена на 2020 год, но, несмотря на это, забронировано уже 30 квартир. Кстати, юбилейную «застолбили» участники тура от «Комсомолки».

- Мы решили забронировать квартиру в девятиэтажном доме. Здесь самая приемлемая цена, к тому же, строит компания качественно. Мы сейчас были в в другом жилом комплексе и там квартира 46 квадратных метров стоит три миллиона триста тысяч рублей! Здесь можно за эту сумму купить большую квартиру. Мы бронируем двухкомнатную квартиру в 55 квадратных метров. Готовы ждать, когда построится дом, - делится Юлия Раменская, участница «Тура по новостройкам».

Все дома построены из кирпича, квартиры утеплены, присутствует звукоизоляция - соседи друг для друга глухой звук.

Стоит отметить, что на этаже во всех домах расположено по семь квартир, а лестничные пролеты настолько огромные, что можно было уместить еще несколько студий по 20 квадратных метров. Кстати, такие также имеются в продаже и подойдут для студентов или тех, кто в силу каких-либо причин живет один. Цена вопроса - от одного миллиона триста тысяч рублей.

КВАДРАТ «НЕ КУСАЕТСЯ»

Конечно, один из первых вопросов, который задали участники «Тура по новостройкам» от «Комсомолки»: «Какова плата за квадратный метр?». Оказалось, что цена разная - все зависит от этажности, отделки и квадратуры - чем квартира меньше, тем дороже. Минимальная стоимость - 50 тысяч за квадратный метр, максимальная - 74 тысячи рублей.

В Хабаровске прошел «Тур по новостройкам». Фото: ООО «Ладный Дом»

- Однокомнатная квартира в двадцать восемь квадратных метров самая востребованная по нашей статистике. Ее цена от полутора миллиона в черновой отделке, - рассказывает Юрий Чернюк, представитель застройщика ООО «Ладный дом». - Кстати, за такую квартиру, по квитанциям, зимой человек платит две тысячи семьсот рублей в месяц.

Экономия по коммунальным платежам достигается за счет собственной газовой котельной. Если уж мы затронули вопрос коммуникаций, то жилищный комплекс обладает второй категорией надежности. Это означает, что электроэнергия подается с двух линий и если произойдет перебой, то люди в «Зодиаке» без света не останутся. Вода в квартиры подается с Заячьего острова и пить ее можно прямо из под крана.

РУКОЙ ПОДАТЬ

- Где здесь ближайшая школа? Где купить продукты? Как обстоят дела с общественным транспортом? - интересуются участники тура.

- Рядом находятся две гимназии - седьмая и восьмая, пешком идти всего десять минут, - отвечает Юрий Черняк. - Продукты можно купить в гипермаркете на остановке «Трехгорная», плюс в жилмассиве есть продуктовые магазины. Что касается общественного транспорта, то здесь ходят автобусы под номерами шесть, шестнадцать и двадцать третий - можно уехать практически в любую точку города.

В Хабаровске прошел «Тур по новостройкам». Фото: ООО «Ладный Дом»

- А где находится ближайший детский сад? - спрашивают участники.

- Детский сад «Звездочка» будет построен прямо в жилищном комплексе. В административном здании также разместятся аптека и розничный магазин, - рассказывает Юрий Чернюк.

- Будут ли площадки для спорта? - задает вопрос молодой парень.

- Безусловно, - отвечает представитель компании-застройщика. - Напротив каждого дома будет площадка для занятия спортом и прогулок с детьми. Пред трехэтажкой уже установлена баскетбольная площадка, у пятиэтажки появится хоккейная коробка, девятиэтажна обзаведется кортом для игры в большой теннис.

ФИШКИ И АКЦИИ

Сам жилищный комплекс огородят забором с двумя въездами и выездами, а внутри раскинется свой мини-город. Кроме спортивных площадок, появится аллея с авторскими зодиакальными скульптурами и своя ярмарка выходного дня. Уже заключено предварительно соглашение с двумя фермерами, которые будут продавать экологически чистые продукты, выращенные с любовью.

Самое необычное - на крыше административного здания откроется кинотеатр под открытым небом! Конечно, звук не будет расходиться на всю округу - для комфортного просмотра фильмов необходимы будут наушники с WiFi-приемником. Настраиваемся на нужную частоту, запасаемся поп-корном и вуаля, к просмотру шедевров и новинок кинематографа готовы. Кстати, репертуар на месяц будут формировать сами жильцы, а управляющая компания составит список сеансов. А зимой можно будет смотреть обращение президента на Новый год или же включать видеоряды к праздникам.

В Хабаровске прошел «Тур по новостройкам». Фото: ООО «Ладный Дом»

Казалось бы, что еще нужно? Застройщик сетует на то, что не удалось построить в жилом комплексе спортивный зал.

А в конце ноября ООО «Ладный дом» запускает акцию, которая позволит сэкономить на квартире двести тысяч. Все мы помним советскую консоль «Электроника» с игрой, получившей в народе название «Волк и яйца». Так вот: для получения скидки необходимо зайти на сайт жилищного комплекса «Зодиак» и сыграть в игру «Строитель и кирпичи». Для победы нужно набрать 100 очков, это не так-то просто, как кажется.

После победы появится код, который необходимо ввести на сайте. Скидка выпадает на квартиры разной квадратуры случайным образом. Также ее можно будет кому-нибудь подарить. Всего будет десять победителей.

ООО «Ладный Дом»: Офисы продаж: город Хабаровск, улица Калинина, 8 и улица Алексеевская, 44. Телефоны: +7(4212) 93-73-73, 65-98-98. Email: 937373@bk.ru.

Проектную декларацию, планировки квартир и другую подробную информацию вы сможете найти на сайте: жк-зодиак.рф.