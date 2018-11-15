Адептов запрещенной в России секты задержал ОМОН в хабаровском кафе

В краевой столице расследуются уголовные дела в отношении пятерых членов религиозной организации «Свидетели Иеговы», признанной экстремистской и запрещенной на территории России. Задержали их во время встречи в арендованном кафе, однако фигуранты утверждают, что собрание не носило религиозный характер.

Задержание приверженцев запрещенного религиозного движения происходило 10 ноября. На встрече собралось около полусотни человек, но собрание прервали силовики. Бойцы ОМОН и следователи ворвались в помещение и арестовали троих предполагаемых организаторов «сходки». Ими оказались мужчины 46, 48 и 50 лет, уголовное дело возбуждено по статье «Организация деятельности экстремистского сообщества». Максимальное наказание по этой статье – до десяти лет тюрьмы.

Кроме этого, фигурантами уголовного дела стали две женщины-участницы встречи. Они проходят по статье «Участие в деятельности экстремистского сообщества». Максимальное наказание – до шести лет лишения свободы.

Напомним, что деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы» Верховный суд РФ запретил в прошлом году. Тогда же все местные отделения были внесены в реестр экстремистских организаций.