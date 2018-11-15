Интересное кино: В Хабаровске под прицелом видеокамер воры похитили четыре тонны икры

Владелец деликатеса, привезенного в Хабаровск с Камчатки, оценил ущерб в девять миллионов рублей - именно столько по его оценке стоили полторы сотни куботейнеров красной икры, которую нагло вывезли с охраняемого (!) склада.

Пропажу обнаружил сотрудник предприятия, который пришел утром на работу. Его встретил сорванный замок и пустой склад.

На камерах наблюдения, которые установлены на въезде и выезде с охраняемой территории, видно, что воры-грузчики ведут себя уверенно и даже нагло. Водитель грузовичка подъезжает к воротам, выходит и сам опускает цепь, которая загораживает проезд. От вышедшего охранника базы он просто отмахивается. Следом за грузовичком выезжает иномарка, набитая грузчиками.

- Видно, что злоумышленники хорошо подготовились. Они точно знают, где расположены устройства, открывающие проезд. Сама операция была осуществлена до десяти часов вечера, когда ворота на базе еще не были закрыты, но уже достаточно стемнело, - рассказал наш источник в правоохранительных органах. - Я не думаю, что будет сложно раскрыть это дело, есть номера автомобилей, на которых вывозили продукт, и описание воров.

Владельцы икры сразу же, как стало известно об ограблении, написали заявление в полицию.

- Сейчас наши сотрудники проводят оперативно-следственные мероприятия, - рассказала Ирина Щеголева, начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю. - Пока идет расследование, мы не в праве разглашать подробности которые, могут помешать раскрытию дела. Одно могу сказать - делается все возможное, чтобы найти злоумышленников.

Кража произошла вечером понедельника, владельцы предприятия по продаже морепродуктов независимо от полиции ведут свое расследование.