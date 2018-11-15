Цены на хлеб «заморозили» в Хабаровском крае

«Бюджетный» хлеб в нашем регионе станет еще доступней. Производители мучных изделий и владельцы торговых сетей подписали меморандум о «заморозке» тарифов. Это значит, что до первого февраля следующего года оптово-отпускные цены на социально-значимые сорта не будут повышаться. Речь идет о пшеничном хлебе первой и второй категориях, а также ржано-пшеничном. Ритейлеры, в свою очередь, не станут поднимать торговую надбавку – 15 процентов.

Уже не впервые производители сетуют на увеличение затрат, связанных с удорожанием электроэнергии, транспортных затрат и закупки муки. Это и стало поводом к заключению подобного договора. В этом году в связи со сложившейся ситуацией предприятиям пришлось пойти на вынужденные меры. Комсомольский хлебозавод №3 в феврале увеличил стоимость на два рубля 60 копеек. К слову, последний и вовсе готовится стать банкротом. Организация с трудом пытается вылезти из долгов, сумма которых уже составила более 30 миллионов рублей. Что касается других производителей, таких как хабаровский «Колос-пром», то в сентябре руководство приняло решение на один рубль поднять цену на хлеб второго сорта. Остальную долю рынка занимают малые пекарни. Их около 220.

Между тем, некоторые торговые сети уже давно практикуют снижение цен на социальные хлебобулочные изделия. Булки и батоны давно реализуют по доступной стоимости в одной из крупных организаций краевого центра. В этом списке также числится хлеб.

- Снижение цен все-таки зависит от внешних экономических факторов. Если поставщики будут поднимать тарифы на закупку мучных изделий, то соответственно и сетям придется повысить стоимость продукции. Но с учетом минимальной надбавки на социально-значимые сорта хлеба, - заявили в одной из крупных торговых сетей Хабаровска. - В любом случае конечная цель предприятия заработать, однако на первом месте - удовлетворить потребности покупателя.

У меморандума есть и свои особые условия. Если после февраля 2019 года, отпускные цены на хлеб увеличатся из-за удорожания коммунальных услуг, горюче-смазочных материалов, сырья, то предприятия должны будут обосновать удорожание. Для этого потребуется направить соответствующие документы в правительство региона.

Сейчас в Хабаровском крае розничная цена белого хлеба первого и второго сортов составляет 35 - 38,5 рулей за булку, ржано-пшеничного – 35-39 рублей.