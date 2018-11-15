На Камчатке произошло шестибалльное землетрясение

Сегодня, 15 ноября, у берегов Камчатки произошло шестибальное землетрясение. Толчок на глубине 77 метров зарегистрировали сейсмологи. Эпицентр сконцентрировался в трех поселках полуострова: Учсть-Камчатск, Козыревск и Ключи. Жители этих местностей почувствовали толчки: качались люстры, шкафы, полки, мебель - ходуном ходила вся квартира. Как говорят очевидцы, кошки и собаки перед землетрясением вели себя странно, словно предчувствуя что-то неладное.

Жители трех поселков на Камчатке почувствовали шестибалльное землетрясениеФото: Социальные сети

Дети и педагоги школ и детских садов поселков экстренно эвакуировались из зданий, чтобы обезопасить себя и воспитанников. Сейчас, как сообщают в министерстве специальных программ и по делам казачества, все занятия идут в обычном режиме.

- Спустя восемь минут после первого землетрясения произошло второе, автершоковое, магнитудой 4,9. Сила второго толчка была меньше, это говорит о том, что в ближайшее время сейсмособытие с большей магнитудой маловероятно, - говорит Сергей Хабаров, министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края. - Жертв и разрушений нет, объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме.

Жители трех поселков на Камчатке почувствовали шестибалльное землетрясениеФото: Социальные сети

Сейчас восемь оперативных групп, в которую вошли сотрудники МЧС России по Камчатскому краю и представители администрации, обследуют территории. Как сообщают в пресс-службе регионального «чрезвычайного» министерства, разведка продолжается до сих пор. В поселке Козыревск землетрясение обошлось без разрушенных зданий. В населенных пунктах Усть-Камчатск и Ключи спасатели до сих пор изучают социально-значимые объекты. В ближайшее время состоится заседание совета геофизической службы. На нем эксперты сделают прогнозы об ожидаемых стихийных бедствиях.

Жители трех поселков на Камчатке почувствовали шестибалльное землетрясениеФото: Социальные сети

К слову, жителей Камчатки толчки не напугали, к такому они уже привыкли, поэтому никакой паники у населения не было.

Пока сотрудники регионального МЧС обследуют здания на предмет разрушений, на полуострове разбушевалась еще одно бедствие. Спасатели объявили штормовое предупреждение.

- 16 ноября 2018 года в первой половине ночи в акватории Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю. - В зону воздействия войдут Елизовский район, Петропавловск-Камчатский и Вилючинский округа.

После подземных толчков, жители подумали, что речь идет о цунами, но эксперты поспешили всех успокоить.

- На Камчатке уже давно бушует циклон. Именно он и развивает волны. Штормовое предупреждение никак не связано с землетрясением, которое зарегистрировали в регионе, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Елена Красноштанова, дежурный океанограф ФГБУ «Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Это чисто природное явление. Скорость ветра в прибрежных районах и в городе составит 25-27 метров в секунду. Днем ветер утихнет, но не намного. Это абсолютно нормально явление для Камчатки, никакой паники среди населения нет.

Шторм сохранится до вечера 16 ноября. А пока сотрудники МЧС направили рекомендации руководителям судоходных компаний быть начеку и предпринять все меры безопасности для того, чтобы стихийное бедствие не закончилось трагедией.