2018-11-15T08:38:59+03:00
Происшествия

Девятиметровые волны ожидаются у берегов Камчатки

МЧС объявило штормовое предупреждение сразу после землетрясения
Элина ОГАНЕСЯН
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Стихийный бум: У берегов Камчатки высота волн достигнет девяти метровСтихийный бум: У берегов Камчатки высота волн достигнет девяти метровФото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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Природные катаклизмы облюбовали Камчатский край. 15 ноября утром жители трех поселков почувствовали землетрясение. Пока сотрудники регионального МЧС обследуют здания на предмет разрушений, на полуострове разбушевалась еще одно бедствие. Спасатели объявили штормовое предупреждение.

- 16 ноября 2018 года в первой половине ночи в акватории Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю. - В зону воздействия войдут Елизовский район, Петропавловск-Камчатский и Вилючинский округа.

После подземных толчков, жители подумали, что речь идет о цунами, но эксперты поспешили всех успокоить.

- На Камчатке уже давно бушует циклон. Именно он и развивает волны. Штормовое предупреждение никак не связано с землетрясением, которое зарегистрировали в регионе, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Елена Красноштанова, дежурный океанограф ФГБУ «Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Это чисто природное явление. Скорость ветра в прибрежных районах и в городе составит 25-27 метров в секунду. Днем ветер утихнет, но не намного. Это абсолютно нормально явление для Камчатки, никакой паники среди населения нет.

Шторм сохранится до конца 16 ноября. А пока сотрудники МЧС направили рекомендации руководителям судоходных компаний быть начеку и предпринять все меры безопасности для того, чтобы стихийное бедствие не закончилось трагедией.

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