2018-11-16T02:52:27+03:00
Общество

Сергей Фургал: «Зарплата начинающего врача должна быть не меньше 35 тысяч рублей»

А вопрос начислений за медицинский стаж глава Хабаровского края готов решать на федеральном уровне
Александра ШОПЕНКО
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Губернатор Фургал: «Зарплата начинающего врача должна быть не меньше 35 тысяч рублей»Губернатор Фургал: «Зарплата начинающего врача должна быть не меньше 35 тысяч рублей»Фото: Правительство Хабаровского края
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Губернатор Хабаровского края находится с рабочей поездкой в Комсомольске-на-Амуре. В первую очередь Сергея Фургала интересовала заработная плата медицинских работников.

Во время встречи с сотрудниками больниц и поликлиник города главе региона сообщили, что зарплаты не всегда соответствуют цифрам, озвученным ранее министром здравоохранения. Напомним, что ответственный за региональную медицину Александр Витько заявил: получка врачей не меньше 47 тысяч рублей. Ниже зарплата только у ленивых медицинских работников.

"Дьявол" кроется в доплатах за медицинский стаж - сейчас доплаты за него включены в оклад, а не выплачиваются в виде надбавки. Молодые же специалисты вынуждены работать на полторы ставки. И это как минимум.

- Проблему по начислениям за медицинский стаж нужно решать на законодательном уровне. Если это региональный закон, тогда мы обратимся в парламент, если же федеральный, значит поднимем вопрос в Госдуме. Это нужно сделать для специалистов, работающий на Дальнем Востоке, - сказал Сергей Фургал, глава Хабаровского края. - Кроме этого, я буду настаивать, чтобы учреждения здравоохранения активнее привлекали на работу молодых врачей. Конечно, они должны получать достойную зарплату.

По примерным подсчетам господина Фургала, начинающий врач на одной ставке должен получать не менее 35 тысяч рублей. Кроме зарплат, молодым специалистам необходимо жилье.

- Планируется либо построить, либо купить на вторичном рынке 80 квартир - мы решаем, какая схема будет оптимальней. Также отныне фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории не будут возводиться без жилья. Что касается старых ФАПов, то их отремонтируют и также решат вопрос с квартирами, - подчеркнул губернатор.

Вопрос привлечения молодых специалистов для города Юности как никогда актуален. Здесь вскоре появится детский больничный комплекс, расширится онкоцентр. По задумке, Комсомольск должен стать центром медицины для жителей северных районов региона.

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