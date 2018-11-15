Законодательная дума отложила рассмотрение вопроса об участии в формировании Правительства Хабаровского края

15 ноября в Законодательной думе Хабаровского края должен был рассматриваться один из самых резонансных за последнее время вопросов – о согласовании Думой кандидатур на должности вице-губернатора и заместителей председателя Правительства края.

В начале заседания присутствующие в зале представители губернатора предложили депутатам перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Депутаты подумали и... согласились. Как уверяют народные избранники, это просто пауза, отказываться от своих намерений они не собираются. Причем, несмотря на то, что законопроект был внесен фракцией «Единая Россия», он получил поддержку большинства парламентариев.

- Мы за согласование ключевых позиций в правительстве, - рассказал Виктор Постников, заместитель председателя постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, представитель КПРФ. - Это нормальный закон, который надо принимать. Кто бы его ни внес, мы бы в любом случае голосовали за него, даже если бы губернатором выбрали представителя КПРФ. Сейчас правительство практически сформировано, этот закон тоже не сразу вступит в силу и на нынешнее положение дел никак не повлияет. Кроме того, в крае надо создавать систему сдержек и противовесов, чтобы правительство региона не формировалось по принципу землячества и кумовства. Чтобы ключевые посты не занимали люди некомпетентные.

Кроме того, отмечают в думе, практика согласования претендентов на ключевые должности распространена повсеместно и используется более чем в пятидесяти регионах России, не вызывая ни у кого вопросов.

- Нам надо доработать это предложение и, возможно, что-то в нем изменить, - отметил Сергей Луговской, председатель Законодательной думы Хабаровского края. - Пока мы сняли этот вопрос, прислушались к мнению правительства и будем дальше работать. Нам не понятно, откуда такое непринятие нашего предложения? Есть соответствующая норма, есть право законодательной думы принимать участие в формировании правительства, есть форма участия. Если сегодня возникает такое непонимание, значит надо работать дальше.

В Хабаровском крае, кстати, такая норма уже действовала. Она применялась с 2001 по 2013 годы, тогда с думой согласовывали кандидатуры на должность вице-губернатора, пока депутаты предыдущего созыва эту норму не отменили.