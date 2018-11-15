2018-11-15T12:45:21+03:00
Общество

Дольщики экс-Дальспецстроя дожили до сдачи первого дома

Въезжать в долгожданные квартиры люди смогут со следующего понедельника
Александра ШОПЕНКО
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Дольщики экс-Дальспецстроя дожили до сдачи первого домаДольщики экс-Дальспецстроя дожили до сдачи первого домаФото: Александра ШОПЕНКО
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Пятнадцатое ноября 40 хабаровских семей отныне будут считать красным днем календаря. После долгих мытарств, громких скандалов и больших обещаний они наконец-то смогут въехать в свои квартиры, которые начинал строить канувший в лету печально известный Дальспецстрой, а завершило банкротящееся ГВСУ-6.

МАЛЕНЬКАЯ ПОБЕДА

Торжественно сдали десятиэтажку по адресу Павла Морозова, 35. Одноподъездный дом, 70 квартир, есть все прелести цивилизации - вода, свет, тепло, на первый взгляд - ничего примечательного, но это только внешне.

Изначально дом строился за собственные деньги предприятия, разрешение на возведение было получено в 2016 году. Квартиры в нем предполагались исключительно на продажу, но в этом году ситуация поменялась, и было принято решение переселить в десятиэтажку дольщиков. Согласилось 40 семьей, судьба их домов туманна, а зажить полноценно хочется сейчас.

Среди сорока уже счастливых семей - супруги Супруновские, которые изначально купили квартиру в доме номер 40 по Павла Морозова четыре года назад. На тот момент чета вступила в краевую молодежную программу, получила сертификат на жилье и добавила еще около 1,5 миллиона рублей. Сыну Супруновских тогда было два года.

- Пока ждали квартиру, жили у родственников, своей квартиры не было. Конечно, очень рады, что дом наконец-то сдался. Естественно, придется делать ремонт, но это второстепенное. Обои поклеим, линолеум постелим - и можно будет на матрасах поспать первое время. Потихоньку благоустроим квартиру и заживем, - делятся счастливые новоселы Александр и Оксана Супруновские.

Далее процедура такова: с понедельника, 19 ноября, новоселы могут приходить в отдел реализации по адресу: улица Дзержинского, 43 за актом приема-передачи. После дольщики должны осмотреть жилье, и если нареканий нет, подписать бумагу и получить долгожданные ключи. Если же недочеты все-таки найдены, то о них заявляется в отдельной справке.

Дольщики экс-Дальспецстроя дожили до сдачи первого дома Фото: Александра ШОПЕНКО

Дольщики экс-Дальспецстроя дожили до сдачи первого домаФото: Александра ШОПЕНКО

ДАЛЬШЕ-БОЛЬШЕ

Следующий шаг ГВСУ-6 - сдать дом номер 26 по улице Выставочной уже на 250 квартир. По планам, это произойдет в декабре текущего года. В дом на 2016 квартир по Павла Морозова, 29 люди въедут в конце марта 2019 года.

- Предлагаем людям переселиться в любой дом. Всего у нас 467 дольщиков, 346 уже определились, еще 121 остался, из них 95 физических и 26 юридических лиц. Квартир в этих трех домах достаточно, чтобы покрыть 100 процентов потребности, - отметил Григорий Удельнов, внешний управляющий ГВСУ-6.

Кстати, на достройку уже сданного дома номер 35 потребовалось меньше ста миллионов рублей. Почти в семь раз больше нужно на завершение возведения двух многоквартирных домов и подземной стоянки на улице Льва Толстого. Пока есть хлипкое решение достроить жилой комплекс в 2019 году. Аналогичная ситуация с домом номер 43 по улице Павла Морозова.

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