Доходная часть бюджета Хабаровского края в следующем году может вырасти на 11,5 миллиардов рублей
Краевой бюджет на 2019 год обсудили депутаты Законодательной думы Хабаровского края, на заседании профильного комитета регионального парламента. Законопроект главного краевого финансового закона прошел уже второе чтение и в него было внесено более ста поправок, автор большинства из них – губернатор края, четыре внесли сами депутаты.
- Поправками предлагается увеличить общий объем доходов краевого бюджета на 2019 год более чем на 11,5 миллиардов. На 9,1 миллиарда рублей планируется повысить и общий объем расходов региональной казны. С учётом поправок дефицит краевого бюджета сократится на 2,4 млрд рублей, снизившись с 14,3 процента до 10,9, - рассказали в пресс-службе Законодательной думы.
Доходы краевого бюджета в следующем году составят 95,7 миллиардов рублей, расходы – 103,8 миллиардов рублей. Дефицит составит 8 миллиардов рублей.
Доходы планируется увеличить прежде всего за счет доходов от акцизов на крепкую алкогольную продукцию.
- Также, в связи с уточнением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете предлагается увеличить общий объем доходов краевого бюджета на последующие годы: на 2020 год увеличение произойдет на сумму свыше 6 миллиардов рублей, на 2021 год – почти на 8,6 миллиардов рублей. Планируется увеличить и общий объем расходов на 2020 и 2021 годы: суммы составят соответственно 6,7 миллиардов рублей и 7,8 миллиардов рублей. Дефицит краевого бюджета на 2020 год сложится в сумме почти 7 млрд рублей, на 2021 год – около 2 млрд рублей, - отметили в краевом парламенте.
Как обещают депутаты бюджет в следующем году будет так же как и в этом социально направленным.