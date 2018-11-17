2018-11-19T04:21:42+03:00
Общество

Доходная часть бюджета Хабаровского края в следующем году может вырасти на 11,5 миллиардов рублей

Увеличение произойдет в основном за счет межбюджетных трансферов из федерального бюджета
Борис КОКУРИН
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Доходная часть бюджет Хабаровского края в следующем году может вырасти на 11,5 миллиардов рублейДоходная часть бюджет Хабаровского края в следующем году может вырасти на 11,5 миллиардов рублейФото: Законодательная дума Хабаровского края
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Краевой бюджет на 2019 год обсудили депутаты Законодательной думы Хабаровского края, на заседании профильного комитета регионального парламента. Законопроект главного краевого финансового закона прошел уже второе чтение и в него было внесено более ста поправок, автор большинства из них – губернатор края, четыре внесли сами депутаты.

- Поправками предлагается увеличить общий объем доходов краевого бюджета на 2019 год более чем на 11,5 миллиардов. На 9,1 миллиарда рублей планируется повысить и общий объем расходов региональной казны. С учётом поправок дефицит краевого бюджета сократится на 2,4 млрд рублей, снизившись с 14,3 процента до 10,9, - рассказали в пресс-службе Законодательной думы.

Доходы краевого бюджета в следующем году составят 95,7 миллиардов рублей, расходы – 103,8 миллиардов рублей. Дефицит составит 8 миллиардов рублей.

Доходы планируется увеличить прежде всего за счет доходов от акцизов на крепкую алкогольную продукцию.

- Также, в связи с уточнением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете предлагается увеличить общий объем доходов краевого бюджета на последующие годы: на 2020 год увеличение произойдет на сумму свыше 6 миллиардов рублей, на 2021 год – почти на 8,6 миллиардов рублей. Планируется увеличить и общий объем расходов на 2020 и 2021 годы: суммы составят соответственно 6,7 миллиардов рублей и 7,8 миллиардов рублей. Дефицит краевого бюджета на 2020 год сложится в сумме почти 7 млрд рублей, на 2021 год – около 2 млрд рублей, - отметили в краевом парламенте.

Как обещают депутаты бюджет в следующем году будет так же как и в этом социально направленным.

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