2018-11-19T04:21:42+03:00
Происшествия

В Хабаровске курсант полицейского вуза отобрал ключи у пьяного водителя, который чуть его не задавил

Мужчину ждет лишение прав и крупный штраф
Ольга КИВА
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Пьяного водителя в Хабаровске обезвредил курсант полицейского вуза ФОТО: ДВЮИ МВД РоссииПьяного водителя в Хабаровске обезвредил курсант полицейского вуза ФОТО: ДВЮИ МВД России
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Нетрезвый хабаровчанин куда-то спешил по своим делам. Мужчина был изрядно пьян и пытался выехать с прилегающей улицы на главную, машина двигалась очень неровно, и это заметил молодой курсант полицейского вуза Виктор Долинный, возвращавшийся домой.

По пути автомобиль врезался в тротуарный бордюр и чуть не сбил парня. Благо курсант успел отпрыгнуть в сторону.

- Водитель, врезавшись, остановился и навалился всем телом на руль, мне показалось, что ему плохо стало, раз он не заметил меня и чуть было не наехал. Я подошел, дверь открыл – от мужчины пахло алкоголем, и он невнятно что-то бормотал и собирался продолжить движение. Я сразу же вспомнил недавний случай, когда старшекурсница из нашего института остановила пьяного водителя и тут же выдернул ключ из замка зажигания. Мужчина, угрожая, попытался отобрать ключи и погнался за мной. Я заблокировал дверь автомобиля и отбежав на безопасное расстояние, вызвал наряд ДПС, - рассказывает Виктор Долинный.

Автолюбителя задержали. Теперь ему грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Отважного курсанта решили наградить.

– Первокурсник, можно сказать вчерашний школьник, не растерялся, быстро сориентировался, повел себя как настоящий и смелый сотрудник, и это правильно. Приятно, что молодежь перенимает пример со старших товарищей, – отметил Александр Андреев, начальник института, полковник полиции.

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