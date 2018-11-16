Тепло уже не будет: В Хабаровске наступил настоящий ноябрь

КОГДА ЗИМА КАТИТ В ГЛАЗА

В Хабаровском крае наконец-то установилась «нормальная ноябрьская погода», как ее называют специалисты дальневосточного УГМС. Температуры выше нуля, которые стояли в крае до этого, были скорее аномалией для этого времени года. Так что метеорологи рекомендуют не надеяться на скорое потепление и доставать из шкафа зимние вещи — аномального плюса больше не будет. Впрочем, как любят повторять синоптики, погода всегда сохраняет неустойчивый характер и дать на сто процентов точный прогноз можно только на прошедший день.

Тем не менее в предстоящие выходные большую часть территории региона, кроме севера Хабаровского края, ожидает погода без осадков. Это не касается Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов - их накроет сильным мокрым снегом, на побережье ветер усилится до 23-28 метров в секунду.

В Хабаровске в ближайшие сутки тоже ветрено и холодно, скорость ветра достигнет 12-17 метров в секунду - во всем виноват холодный арктический фронт, прошедший по территории края, утром температура упадет до 12 градусов мороза, зато к обеду воздух прогреется до -4 -6 градусов. Осадков не ожидается. В воскресение ветер немного ослабнет до 8-12 метров в секунду, температура не изменится.

- К нам пришел нормальный ноябрь, - говорит Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра. - Температуры, которые сейчас установятся — обычные для этого времени года, они даже чуть-чуть выше нормы.

И СНЕГ, И ГРЕХ

Впрочем Хабаровск к нормальному ноябрю оказался опять не готов. Снегопад и сильный ветер (обычные для ноября в наших краях) снова застали врасплох городские коммунальные службы.

Еще 8 ноября в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям Сергей Чернышов, заместитель мэра по коммунальному хозяйству заявляет: «Коммунальные службы к снегопадам готовы». А уже на следующий день город попадает в небольшой, но неприятный транспортный коллапс из-за выпавшего снега — общественный транспорт встает в заторы, водители личных автомобилей отмечает день жестянщика, а прокуратура выносит чиновникам предупреждение.

Город почистили и засыпали реагентом, хотя проблемы сохраняются. Так, сегодня в районе центрального рынка, «подскользнувшись» на неочищенных путях, с рельсов сошел трамвай.

В эти выходные проблем со снегом не ожидается. Но на дорогах все равно стоит быть очень внимательными как водителям, так и пешеходам. Как известно, зимой тормозной путь минимум в два-три раза длиннее.