Синоптики рассказали, какой будет зима 2018 в Хабаровском крае

Ноябрь уже на исходе. Последний осенний месяц будто не мог определиться с погодой: то в Хабаровском крае было солнечно, тепло, даже плюсовые температуры сохранялись, то резко в один день пришел холод, сильный ветер и снег. Изменчивость, конечно, свойственна погоде, особенно, когда речь идет о Дальнем Востоке, но хотелось бы хоть немного определенности.

Для того, чтобы узнать, что подготовила нам погода на следующие месяцы, мы обратились к метеорологам. Их прогнозы в пух и прах разбили информацию в социальных сетях об аномально холодных днях и даже неделях, которые ожидают жителей Дальнего Востока этой зимой.

- Пока мы не ждем, что зима в наших краях будет люто морозной. До конца ноября погода ожидается в пределах нормы, даже на несколько градусов теплее, чем положено. Это значит, что ночные температуры варьируются от -15 до -23 градусов, а дневные от -8 до -13 градусов. Проще говоря, в ноябре мы только-только пришли к тем температурам, которые должны быть. По предварительным данным, у нас даже осадков, как таковых, не будет, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского гидромета. - Небольшой снег вероятен лишь в северных районах края. Приличный циклон, который бы мог нас засыпать, еще не зародился.

Декабрь в Хабаровском каре ожидается и по температурам, и по осадкам также в пределах нормы. Для первого зимнего месяца это - 15 - 23 градуса ночью, в отдельные дни до -25, а днем от -13 до -18 градусов. Местами снега будет больше, а в некоторых районах и меньше. Сейчас о распределении циклонов, которые еще даже не образовались, говорить сложно.

Настоящие морозы свойственны скорее январю. Прогноз по нему пока находится в разработке у синоптиков.

- В северных районах Амурской области и в Якутии настоящая зима уже наступила. Там ночные температуры опустились до отметки -35 градусов. Дневные же в пределах -18-20 градусов. Для них это еще не самое страшное - настоящие морозы еще впереди, - резюмировала Галина Брынцева.

Зима - на то и зима, чтобы быть холодной, но об аномально низких показателях на термометре никто не говорит.