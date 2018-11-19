Путь домой: Выжившие при крушении «Анатолия Крашенинникова» вернулись в Петропавловск-Камчатский

Спустя две недели, как у западного побережья Камчатки потерпел крушение сухогруз «Анатолий Крашенинников», члены экипажа и пассажиры смогли добраться домой. В столицу края люди прибыли на судне пограничного управления. Это десять человек. Всего же на сухогрузе было 13. За время поисков была проделана большая работа. Участие принимали не только сотрудники МЧС, поддержку оказали также сотрудники Кроноцкого заповедника. Они обследовали прибрежный район. Но тогда все мероприятия пришлось прекратить - ухудшилась погода.

- Первые пять дней после происшествия пострадавшие находились на плавбазе «Дальмос», отправить их домой не позволял шторм. И только 15 ноября людей пересадили на судно пограничников, но вновь помешала погода. Выйти в сторону Петропавловска удалось только на минувших выходных. В Камчатку судно прибыло около 9 утра 18 ноября, - сказал Владимир Каюмов, министр транспорта и дорожного строительства края.

На причале у мыса Сигнальный людей встречали родственники, психологи и следователи.

- Пострадавшие находятся в нормальном состоянии. С ними все это время работали психологи. Что касается троих человек, которые до сих пор числятся пропавшими без вести, то активная фаза поисков завершена. Теперь людей смогут обнаружить только те суда, которые работают в районе крушения. Между тем, температура воды в момент бедствия была всего лишь плюс шесть градусов — сообщила Татьяна Юхманова, начальник группы информации КГКУ Центра обеспечения действий по ГО ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае.

По поручению губернатора Владимира Илюхина в ближайшее время семьи, которые так и не дождались родственников домой, получат выплаты из бюджета края.

Напомним, 9 ноября сухогруз «Анатолий Крашенинников» потерпел крушение у западного побережья Камчатки. На борту находились 13 человек, 10 из них спаслись на плоту. Судно, груженное строительными материалами и техникой, направлялось по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана.

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