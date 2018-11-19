Будущее уже здесь: Фонд социального страхования представил цифровые сервисы

Медленно, но верно цифровые сервисы вытесняют бюрократию из нашей жизни. Минимум бумаг - максимум эффектности, и это наглядно подтверждает Фонд социального страхования, оптимизируя выдачу больничных, выплату и расчет компенсаций.

- Сервисы, о которых пойдет речь, прежде всего предназначены для удобства наших клиентов. По подсчетам, в Хабаровском крае около 50 тысяч страхователей - различных предприятий и организаций, а количество застрахованных людей приблизилось к отметке в 540 тысяч, - отметил Андрей Деркач, управляющий хабаровским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

«ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»

Пилотный проект стартовал в Хабаровском крае первого июля 2012 года. Суть его такова: если раньше пособия начисляли работники бухгалтерий, то сейчас эти функции переданы региональным отделениям Фонда социального страхования (ФСС). Благодаря этому нагрузка на людей, ответственных за финансовую нагрузку компаний и организаций, существенно снижается, и они могут сосредоточиться на выполнении более важных обязанностей.

За себя скажут цифры: ежегодно в среднем ФСС делает 550 тысяч различных выплат более чем на семь миллиардов рублей. Пособия получают около 200 тысяч застрахованных людей. Из них поти 24 тысячи получают помощь по уходу за ребенком и 14 тысяч - единовременные пособия при рождении малыша. Удалось сократить сроки выплат с десяти до пяти-шести дней.

Проект «Прямые выплаты» интересен еще и тем, что включает в себя другие цифровые сервисы и встраивает в процесс новые технологии. Расширяется и география проекта - с первого июля текущего года он реализуется не только в Хабаровском крае, но и в Приморье, а также Амурской, Магаданской и Еврейской автономной областях. С 2019 года в него включатся Камчатка и Чукотка.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ

Электронный лист нетрудоспособности (в народе - больничный) стал одним из динамично развивающихся суперсервисов. В среднем по стране, в месяц выдается один миллион цифровых больничных. В Хабаровском крае этот показатель находится на уровне 6,7 тысячи - 12 процентов от всех выдаваемых листков нетрудоспособности.

Электронный больничный законом приравнен к бумажному, он не потеряется, не помнется, его не съест домашнее животное и не испортят маленькие дети. Получить современный листок нетрудоспособности могут все застрахованные люди в связи с болезнью, материнством, по уходу за больными членом семьи. При этом согласие на оформление именно электронного больничного должно поступить в письменном виде. Еще один большой плюс - цифровой лист нетрудоспособности с момента открытия доступен работодателю в любое время.

- Когда больничный «закрывается», пациенту выдается уведомление о том, что ему был выдан электронный лист нетрудоспособности, и с ним человек приходит к работодателю, где пишет заявление на получение пособия. Работодатель, в свою очередь, либо через рабочую программу, либо через электронный кабинет страхователя выгружает сведения, которые уже занесены в базу. Достаточно заполнить свою часть и отправить нам в Фонд для начисления человеку пособия, - рассказал Иван Кулешов, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ФСС РФ.

Кстати, в Хабаровском крае выдано уже более 1,5 миллиона электронных больничных. Юбилейный получила сотрудница филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ имени Ю.А. Гагарина». Больничный комсомольчанка получила по беременности.

Конечно, здесь возникли вопросы.

- На сколько продлится программа внедрения электронных листов нетрудоспособности, и откажемся ли мы от бумажных больничных? - поинтересовалась уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктории Трегубенко.

- В законе не определен какой-то срок, - отвечает Андрей Деркач. - Человек имеет право потребовать у медицинского работника лист нетрудоспособности либо на бумажном носителе, либо в электронном виде. Это право введено бессрочно и утверждено президентом РФ.

«СОИЦАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР»

Это приложение для мобильных телефонов, оно объединяет такие существующие функции электронных кабинетов, как заказ справок, сведения о закрытых листках нетрудоспособности. Также в нем пользователи смогут рассчитать сумму положенных им пособий, например, за больничный или декрет, а также узнать, что нужно делать для получения выплат.

Чтобы пользователь мог воспользоваться электронными услугами, необходимо зарегистрироваться по адресу: kabinet.fss.ru, выбрать личный кабинет, либо кабинет страхователя, либо застрахованного лица. Далее подтвержденные регистрационные сведения вводятся на портале «Госуслуги».

Пока приложение доступно в бета-версии и только для платформы Android. Пользователи могут отправлять свои отзывы о работе «Социального навигатора» и вносить предложения. Кстати, одно из них было озвучено в ходе круглого стола и касалось проработки вопроса использования приложения незрячими людьми. Принято к сведению.

Следующий проект, который объединился с «Социальным навигатором» - это цифровая схема компенсации за приобретение технических средств реабилитации. Инвалид получает выплату на карту «Мир» без обращения в территориальный орган Фонда. Здесь даже участие его необязательно, а выплата производится в течение шести-семи дней, вместо шестидесяти.

БУДУЩЕЕ

В планах - развитие геосервисов для людей с ограниченными физическими возможностями. Цель - повышение доступности города для такой категории людей. Для развития платформы будут привлекаться волонтеры и некоммерческие организации.

Еще одно планируемое в будущем технологическое нововведение - голосовой помощник. Он появится на базе уже существующей «Алисы» и поможет рассчитать разного рода компенсации, показать магазины с техническими средствами реабилитации, получить компенсацию за их покупку и многое другое. Искусственный интеллект в действии.