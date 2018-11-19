Снести нельзя оставить: В ЕАО судьбой разрушенного взрывом дома занимаются эксперты

Напомним, 6 ноября в поселке Приамурский Еврейской автономии произошел взрыв бытового газа. «Хлопок» газовоздушной смеси и пожар практически полностью разрушили первые этажи второго и третьего подъездов пятиэтажного строения.

Взрыв был такой силы, что разрушились стены, перегородки и перекрытия. Четверо человек пострадали, один погиб, 28 семей лишились квартир. Сейчас на месте происшествия работает бригада экспертов, главная задача которых определить, можно ли будет восстановить разрушенное жилье или придется его сносить.

- Вопрос, который волнует всех, - это судьба дома, - отметил Александр Левинталь, губернатор ЕАО, на встрече с жильцами дома. - Начались процедуры, которые позволят оценить его состояние. Согласно заключению экспертов, сегодня в подъездах 1 и 4 проживать можно. Экспертиза установит, можно ли восстановить 2 и 3 подъезды, пострадавшие от взрыва. Для этого их нужно разобрать до фундамента. Проект на работы эксперты подготовят в кратчайшие сроки. Только после этого появится понимание, подлежит ли дом восстановлению. На это может уйти месяцев 4-5, на это время мы обязаны предоставить жилье, обеспечить питание, чтобы люди могли нормально жить и работать. Если здание придется сносить, владельцы квартир получат сертификаты на новое жилье взамен утраченного.

Тем не менее здание продолжает отапливаться — во-первых, это необходимо для работы комиссии, а во-вторых, в некоторых квартирах до сих продолжают проживать люди. Кстати плата за коммунальные услуги на этот период будет скорректирована - соответствующая договоренность с энергетиками уже есть.

В поселке продолжаются выплаты всем пострадавшим от взрыва. Также правительство области обратилось в федеральный центр с просьбой выделить средства из резервного фонда на ликвидацию ЧС. Всем, кто нуждается, предоставлено жилье в гостинице и общежитиях Приамурского.