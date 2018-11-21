Законодательная дума Хабаровского края приняла закон, позволяющий депутатам согласовывать на отдельные посты членов правительства региона

Напомним, что в первый раз голосовать за закон, вносящий изменения в устав Хабаровского края, депутаты должны были на прошлой неделе, однако председатель думы решил отложить его рассмотрение, чтобы доработать проект закона.

В социальных сетях его связывают с ограничением свободы действий не так давно избранного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — мол, самая многочисленная партия в краевом парламенте «Единая Россия» будет диктовать главе региона, кого и куда назначать, то есть, по сути, займется формированием правительства.

В Законодательной думе уверяют, что это далеко не так, и, хотя действительно, этот законопроект внесли в повестку именно «единороссы», его поддерживают и другие политические силы, представленные в краевом парламенте.

- Даже если бы у нас был губернатор, избранный от коммунистической партии, я бы все равно голосовал за этот закон, - подчеркнул Виктор Постников, заместитель председателя постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, представитель КПРФ. - Это давно необходимо было сделать, что бы создать сбалансированную систему, не позволяющую главе региона принимать необдуманные решения, назначать своих заместителей по принципу землячества, ставить на ответственные руководящие должности случайных людей.

Законодательная дума Хабаровского края приняла закон, позволяющий депутатам согласовывать на отдельные посты членов правительства регионаФото: Борис КОКУРИН

Как отмечают депутаты, странно, что этот вопрос вызывает такой ажиотаж, подобная норма уже работала в Хабаровском крае, но была отменена прошлым созывом парламента. Что, по мнению депутатов, негативно сказалось на кадровой политике при формировании предыдущего состава правительства. Итоги голосования — двадцать четыре депутата за то, чтобы изменить Устав края, трое против, четверо воздержались. В итоге закон принят в первом чтении.

- Сегодня мы принимаем норму, которая предоставляет право краевой думе участвовать в формировании органа исполнительной власти субъекта. Кстати, эта норма предусмотрена федеральным законодательством, в частности, 184 федеральным законом, и действует в 54 субъектах России, на Дальнем Востоке такой нормы нет только в Хабаровском крае и ЕАО. Мы вводим ее в устав и предусматриваем согласование отдельных членов правительства, - подчеркнул Сергей Луговской, председатель Законодательной думы Хабаровского края. - Сегодня много разговоров о противодействии, ограничении - ничего такого нет. Речь идет о контроле в рамках полномочий, которые предоставлены федеральным законодательством. Мы готовы разделить ответственность с губернатором в принятии стратегических решений, которые скажутся на жизни нашего края.

Сейчас в думе ждут конструктивного диалога с главой региона, чтобы вместе решить в согласовании каких кандидатур будет участвовать главный законодательный орган Хабаровского края.