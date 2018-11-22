Пьяных дебоширов сняли с рейса в аэропорту Хабаровска

Семья из Комсомольска-на-Амуре устроила пьяный дебош прямо на трапе самолета в хабаровском аэропорту. Муж и жена должны были отправиться по путевке в китайский город Санья, вот только отдых у моря увы не состоялся. Вместо того, чтобы спокойно занять свои места на борту самолета, пьяные женщина и мужчина начали дебоширить и материться. В итоге обоих увезли в отделение полиции.

- Самолет не останавливался. Дебоширов сняли с рейса до взлета. Полицейские составили протокол. Комсомольчан отправили домой. В дальнейшем суд примет решение о размере административного штрафа, - сообщила Ольга Мироненко, начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД по ДФО.

Между тем, такие случаи не редкость на Дальнем Востоке. По статистике пассажиров снимают с рейсов около двух раз в месяц. Причем есть закономерность - чем дальше лететь, тем выше вероятность появления на борту пьяных дебоширов. К слову, и бизнес-класс порой «отмечается». При этом наказание, как правило, зависит от степени тяжести поступка. Некоторые отделываются лишь административным штрафом, а в отношении других заводят уголовные дела по статье «Хулиганство». Все случаи разбирает суд.

Напомним, в текущем году вступили в силу поправки в Воздушный кодекс, которые разрешают авиакомпаниям вносить авиадебоширов в черные списки пассажиров.