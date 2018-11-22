2018-11-23T03:46:17+03:00
Общество

Ледовый каток на набережной Хабаровска откроют 3 декабря 2018 года

В краевой столице приступили к заливке самого большого катка на Дальнем Востоке
Александра ШОПЕНКО
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Ледовый каток на набережной Хабаровска откроют 3 декабря 2018 годаЛедовый каток на набережной Хабаровска откроют 3 декабря 2018 годаФото: Борис КОКУРИН
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Люди всех возрастов с нетерпением ждут, когда же откроется ледовый каток на набережной Хабаровска в 2018 году. Аномально теплая осень не позволяла приступить к заливке ледовой площадки. И вот, с установлением отрицательных температур, специалисты начали создавать каток.

В этом году, как заверяют специалисты КГУП «Недвижимость», каток будет не меньше, чем в 2017-м. Напомним, прошлой зимой ледовая площадка раскинулась аж на 18 тысяч квадратных метров! На заливку катка уйдет примерно две недели - необходимо «уложить» несколько слоев льда и вмонтировать подсветку. Лишь только после этого каток примет первых посетителей, до этого момента кататься крайне нежелательно, иначе можно серьезно повредить покрытие. Открытие ледовой площадки запланировано, ориентировочно, на 3 декабря.

Зальют каток исключительно там, где уложен асфальт, пешеходные дорожки, вымощенные брусчаткой, останутся нетронутыми льдом. Работать площадка будет круглосуточно с перерывами на дополнительную заливку и шлифовку.

Кстати, появится на набережной и каток для самых маленьких. К его заливке приступят после открытия основной ледовой площадки. С размерами мини-катка еще не определились.

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