Ледовый каток на набережной Хабаровска откроют 3 декабря 2018 года

Люди всех возрастов с нетерпением ждут, когда же откроется ледовый каток на набережной Хабаровска в 2018 году. Аномально теплая осень не позволяла приступить к заливке ледовой площадки. И вот, с установлением отрицательных температур, специалисты начали создавать каток.

В этом году, как заверяют специалисты КГУП «Недвижимость», каток будет не меньше, чем в 2017-м. Напомним, прошлой зимой ледовая площадка раскинулась аж на 18 тысяч квадратных метров! На заливку катка уйдет примерно две недели - необходимо «уложить» несколько слоев льда и вмонтировать подсветку. Лишь только после этого каток примет первых посетителей, до этого момента кататься крайне нежелательно, иначе можно серьезно повредить покрытие. Открытие ледовой площадки запланировано, ориентировочно, на 3 декабря.

Зальют каток исключительно там, где уложен асфальт, пешеходные дорожки, вымощенные брусчаткой, останутся нетронутыми льдом. Работать площадка будет круглосуточно с перерывами на дополнительную заливку и шлифовку.

Кстати, появится на набережной и каток для самых маленьких. К его заливке приступят после открытия основной ледовой площадки. С размерами мини-катка еще не определились.