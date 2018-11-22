Сотни жителей Хабаровского края из-за долгов за отопление останутся без горячей воды

Отопительный сезон стартовал не так давно, но уже можно подводить предварительные итоги по долгам. Они совсем не радужные. В ноябре энергетики посчитали, что потребители задолжали им немалую сумму - 4,6 миллиарда рублей. Это рекордная отметка для нашего региона.

- К такой отметке мы пришли не за месяц и не за два. В списке должников те, кто не платил за тепло и горячую воду два месяца, и те кто игнорирует квитанции несколько лет, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Анна Никитенко, пресс-секретарь филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК». - Всего таких в регионе больше 1000 человек. Самое большее количество должников в Комсомольске-на-Амуре и Амурске, в списке также есть жители Хабаровска и Николаевска-на-Амуре.

Все они получат уведомление о том, что задолжали энергетикам деньги. Если и эту квитанцию потребители проигнорируют, то встречать Новый год они будут в квартирах без горячей воды.

- Высокий долг за тепло и горячую воду создает угрозу надежности теплоснабжения региона, ведь в перспективе он влияет на объемы проводимых ремонтных работ на ТЭЦ и теплосетях, - рассказывает Дмитрий Масловский, и.о. директора ХТСК. - Поэтому мы вынуждены вести активную работу по недопущению увеличения задолженности.

В случае, если сознательность ни к кому из потребителей не придет, и долг останется, то энергетикам придется брать кредиты. Разумеется, к самим должникам, которым достаточно игнорировать квитанции два месяца, в гости наведаются судебные приставы и представители организации, чтобы отключить в их квартирах горячую воду. Она появится лишь в том случае, если неплательщик погасит долг полностью.