Алмаз, Анаит и Бибифотима: Как в Хабаровском крае называют детей

В Хабаровском крае чаще стали рождаться Артемы и Софии. В лидерах среди мужских - Александр, Михаил, Максим, Иван, Дмитрий, Кирилл, Роман, Никита и Матвей. В топ женских имен вошли Виктория, Анастасия, Алиса, Анна, Дарья, Мария, Валерия, Полина и Екатерина.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, среди самых необычных и редких больше всего имен, которые традиционы для других национальностей. В этом году на свет появились Алмаз, Данис, Корней, Елизар, Захарий, Ильдар, Ияков, Добромир, Анар, Кирьян, Акмал, Давыд, Ермак, Дильшод, Камиль. Девочек назвали: Анаит, Бибифотима, Васелина, Грета, Дилноза, Ефимия, Златислава, Каталия, Имона, Дорофея, Жаклин, Клаудия, Ария, Гунаш, Шукрона. Это неудивительно, ведь наш регион считается одним из самых многонациональных в стране.

Всего за десять месяцев 2018 года в Хабаровском крае родилось около 13 тысяч детей. Больше половины новорождённых – мальчики.