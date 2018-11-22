2018-11-23T03:46:17+03:00
Общество

Алмаз, Анаит и Бибифотима: Как в Хабаровском крае называют детей

Специалисты ЗАГСов озвучили самые популярные и самые редкие имена, которые давали новорождённым
Ульяна КОСКИНА
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Алмаз, Анаит и Бибифотима: Как в Хабаровском крае называют детейАлмаз, Анаит и Бибифотима: Как в Хабаровском крае называют детейФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае чаще стали рождаться Артемы и Софии. В лидерах среди мужских - Александр, Михаил, Максим, Иван, Дмитрий, Кирилл, Роман, Никита и Матвей. В топ женских имен вошли Виктория, Анастасия, Алиса, Анна, Дарья, Мария, Валерия, Полина и Екатерина.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, среди самых необычных и редких больше всего имен, которые традиционы для других национальностей. В этом году на свет появились Алмаз, Данис, Корней, Елизар, Захарий, Ильдар, Ияков, Добромир, Анар, Кирьян, Акмал, Давыд, Ермак, Дильшод, Камиль. Девочек назвали: Анаит, Бибифотима, Васелина, Грета, Дилноза, Ефимия, Златислава, Каталия, Имона, Дорофея, Жаклин, Клаудия, Ария, Гунаш, Шукрона. Это неудивительно, ведь наш регион считается одним из самых многонациональных в стране.

Всего за десять месяцев 2018 года в Хабаровском крае родилось около 13 тысяч детей. Больше половины новорождённых – мальчики.

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